До трех выходов в открытый космос выполнит новый экипаж МКС

Новости

В Москве расширили доступ к машино-местам 22:32
Болельщики признали Халка лучшим легионером в истории РПЛ 21:49
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп 21:34
СК расследует дело об отравлении в школьных столовых Красноармейска 21:31
На МКС отказала российская система получения кислорода 21:23
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата в UFC 21:22
МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая госсекретаря 21:13
Байден заявил о победе демократии с его избранием на пост президента США 21:05
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 26 тыс. военнослужащих 20:58
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после массового отравления детей 20:29
Опубликованы новые кадры шпионского триллера "Курьер" с Камбербэтчем 20:29
Мишустин поручил до 26 января доложить о ходе вакцинации от COVID-19 20:23
В зоопарке Таллина у льва был подтвержден COVID-19 20:22
Банк России сообщил, какой будет инфляция в этом году 20:17
Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить производство бензина 20:12
Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм 20:10
В Госдуме оценили перспективы международных договоров при Байдене 19:37
В Подмосковье начнется мобильная вакцинация от коронавируса 19:36
Прокуратура Петербурга объяснила запрет сайтов с аниме "Тетрадь смерти" 19:28
В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет 19:21
В Подмосковье число отравившихся школьников приблизилось к 100 19:20
"Аталанта" с Миранчуком не смогла обыграть "Удинезе" 19:17
В первую рабочую неделю 2021 года больше всего подорожали помидоры 19:17
Третий "Мир Юрского периода" свяжет все фильмы франшизы 19:08
План проведения Года науки и технологий появится до конца января 19:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
20.01.2021 21:50
Рубрика: Общество

До трех выходов в открытый космос выполнит новый экипаж МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Экипаж предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию может выполнить до трех выходов в открытый космос, сообщает Роскосмос. Целью внекорабельной деятельности космонавтов станет поэтапная интеграция модуля "Наука" в российский сегмент МКС.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
На Байконуре продолжаются контрольные испытания модуля "Наука"

Запуск корабля "Союз МС-18" запланирован на апрель 2021 года. Ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила состав его основного экипажа, в который включены космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.

Все операции, которые космонавтам предстоит провести на орбите, они отрабатывают сейчас в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов. Во время погружения космонавты проводят под водой в среднем около четырех часов.

"Подготовка ко внекорабельной деятельности - процедура достаточно сложная, как и сама эта деятельность, - пояснил Пётр Дубров. - В открытом космосе она всегда осуществляется двумя космонавтами в целях обеспечения безопасности. Если с кем-то вдруг случится непредвиденная ситуация, напарник выполнит операцию по его спасению и обратному шлюзованию. Кстати, сам шлюзовой модуль рассчитан только на двоих, поэтому, к примеру, втроём выйти в открытый космос невозможно".

В свое время корреспондента "РГ" знакомил с бассейном летчик-космонавт Герой Советского Союза Виктор Афанасьев, 70-й космонавт нашей страны и 238-й космонавт мира. Четыре полета, 555 суток, проведенных на орбите, и семь выходов в открытый космос. Виктор Михайлович отработал за бортом станции, в полном вакууме почти двое суток.

Почему именно в воде имитируется выход в открытый космос?

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ РИА Новости
Корабль "Союз-МС" может долететь до МКС всего за два часа

"Основной принцип имитации работ в невесомости - нейтрализация силы земного притяжения, - объяснял Афанасьев. - Идеальная невесомость достигается во время полетов по параболической траектории в специально оборудованном самолете Ил-76 - так называемой "летающей лаборатории". Но - лишь на 20-25 секунд. Космонавт вращается на 360 градусов, "плавает" по салону… За полтора часа полета выполняется примерно десять-пятнадцать "горок" - так набегает до восьми минут невесомости. Вполне достаточно, чтобы, скажем, научиться надевать скафандр. Однако, чтобы отработать многие механические операции, времени нужно куда как больше". И тут приходит на помощь гидроневесомость. Для тренировки используются те же самые скафандры, в которых космонавты работают на орбите.

Тренировки в гидролаборатории по нагрузке считаются одними из самых тяжелых. И не случайно: за часы, проведенные здесь, космонавты теряют в весе по 2-4 килограмма.

Запуск модуля "Наука" ракетой-носителем "Протон-М" к российскому сегменту Международной космической станции запланирован на 2021 год. Как сообщили в "Роскосмосе", специалисты госкорпорации уже завершили 80% запланированных проверок.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуски "Союзов"

Главное сегодня

Онлайн-трансляция церемонии инаугурации Джо Байдена
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп
Трое погибли и одиннадцать ранены при взрыве дома при церкви в Мадриде
В России создается новая коалиция левых сил
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России