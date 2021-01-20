До трех выходов в открытый космос выполнит новый экипаж МКС

Экипаж предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию может выполнить до трех выходов в открытый космос, сообщает Роскосмос. Целью внекорабельной деятельности космонавтов станет поэтапная интеграция модуля "Наука" в российский сегмент МКС.

Запуск корабля "Союз МС-18" запланирован на апрель 2021 года. Ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила состав его основного экипажа, в который включены космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.

Все операции, которые космонавтам предстоит провести на орбите, они отрабатывают сейчас в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов. Во время погружения космонавты проводят под водой в среднем около четырех часов.

"Подготовка ко внекорабельной деятельности - процедура достаточно сложная, как и сама эта деятельность, - пояснил Пётр Дубров. - В открытом космосе она всегда осуществляется двумя космонавтами в целях обеспечения безопасности. Если с кем-то вдруг случится непредвиденная ситуация, напарник выполнит операцию по его спасению и обратному шлюзованию. Кстати, сам шлюзовой модуль рассчитан только на двоих, поэтому, к примеру, втроём выйти в открытый космос невозможно".

В свое время корреспондента "РГ" знакомил с бассейном летчик-космонавт Герой Советского Союза Виктор Афанасьев, 70-й космонавт нашей страны и 238-й космонавт мира. Четыре полета, 555 суток, проведенных на орбите, и семь выходов в открытый космос. Виктор Михайлович отработал за бортом станции, в полном вакууме почти двое суток.

Почему именно в воде имитируется выход в открытый космос?

"Основной принцип имитации работ в невесомости - нейтрализация силы земного притяжения, - объяснял Афанасьев. - Идеальная невесомость достигается во время полетов по параболической траектории в специально оборудованном самолете Ил-76 - так называемой "летающей лаборатории". Но - лишь на 20-25 секунд. Космонавт вращается на 360 градусов, "плавает" по салону… За полтора часа полета выполняется примерно десять-пятнадцать "горок" - так набегает до восьми минут невесомости. Вполне достаточно, чтобы, скажем, научиться надевать скафандр. Однако, чтобы отработать многие механические операции, времени нужно куда как больше". И тут приходит на помощь гидроневесомость. Для тренировки используются те же самые скафандры, в которых космонавты работают на орбите.

Тренировки в гидролаборатории по нагрузке считаются одними из самых тяжелых. И не случайно: за часы, проведенные здесь, космонавты теряют в весе по 2-4 килограмма.

Запуск модуля "Наука" ракетой-носителем "Протон-М" к российскому сегменту Международной космической станции запланирован на 2021 год. Как сообщили в "Роскосмосе", специалисты госкорпорации уже завершили 80% запланированных проверок.