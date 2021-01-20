Дональд Трамп выступил с прощальной речью перед уходом с поста президента США.

Трамп записал сообщение поздно вечером в понедельник, сообщает CNN. В своей речи уходящий президент США перечислил свои наиболее значимые, по его мнению, успехи на посту главы Белого дома, а также высказался по поводу администрации Байдена. "На этой неделе мы открываем новую администрацию и молимся за ее успех в сохранении безопасности и процветании Америки", - говорит он в видео, согласно отрывкам, опубликованным Белым домом. - Мы сделали то, для чего пришли сюда - и многое другое".

Говоря о своих достижениях, Трамп пояснил, что он много и успешно работал для американского народа. Он описывает свое президентство как правление, отстаивающее забытое прошлое Соединенных Штатов. "Америка - не робкая нация прирученных душ, которых нужно защищать и защищать от тех, с кем мы не согласны", - сказал Дональд Трамп. По его словам, он не начинал никаких новых войн с иностранцами и занял жесткую позицию в отношении Китая. Трамп также полагает, что экономика США возрождается, несмотря на то что, по данным национального статистического управления, она замедлилась во время пандемии коронавируса. "Я принял на себя тяжелые битвы, самые тяжелые бои, самые трудные выборы - потому что это то, для чего вы меня избрали", - сказал уходящий президент.

В отрывках не упоминается Байден, но говорится о насилии в Капитолии в начале этого месяца. "Все американцы были в ужасе от нападения на наш Капитолий. Политическое насилие - это нападение на все, что мы ценим как американцы. Это недопустимо, - сказал Трамп. - Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали, что политическое движение, которое мы организовали, только начинается".