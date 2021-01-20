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20.01.2021 16:18
Рубрика: Общество

В Израиле найдена древняя надпись, посвященная Христу

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Израиле археологи обнаружили выбитую на камне надпись на греческом языке, посвященную Иисусу, сыну Марии. Предположительно, она была архитектурным элементом входа в церковь, построенную в византийский период.

Фото: Meliton Tapia, INAH
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Об открытии со ссылкой на Управление древностей сообщило Министерство иностранных дел Израиля. Оно было совершено в Изреельской долине, которая с древнейших времен была главным боевым полем библейского Израиля.

Надпись на камне была обнаружена при раскопках поздневизантийского здания, расположенного в деревне эт-Тайиба. Она выполнена на греческом языке и посвящена Иисусу, сыну Марии. Сам камень был встроен в раму входной двери этого храма.

Предварительный анализ показал, что возраст надписи на камне составляет около 1500 лет. То есть камень был элементом церкви, датируемой византийским периодом (конец V века нашей эры). Вероятно, в более поздний период времени он был использован вторично в качестве строительного материала для возведения здания византийского или раннего исламского периода.

Это здание, видимо, было роскошным и принадлежало богатому человеку. Дело в том, что при раскопках были обнаружены две комнаты с мозаичными полами, изображающими геометрические узоры. Надпись была найдена в ходе работ, которые археологи провели в преддверии строительства здесь новой дороги.

Расшифровать текст удалось доктору Лии Ди-Сегни, исследователю из Института археологии Еврейского университета Иерусалима. По ее мнению, это была своего рода дарственная надпись, выгравированная еще при закладке фундамента церкви.

Перевод текста звучит так: "Христос, рожденный Марией. Это дело богобоязненного и благочестивого епископа [Феодосия] и несчастного Фе [омаса] было построено с фундамента… Каждый, кто входит, должен молиться за них".

Фото: iStock
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По словам Ди-Сегни, формулировка "Христос, рожденный Марией" предназначалась для защиты от сглаза тех, кто ее прочтет. В тот период времени подобная надпись широко использовалась, причем ее применяли и при оформлении документов.

По мнению исследователей, в данном случае имя "Христос" относится непосредственно к Иисусу. Надпись с этим именем приветствует тех, кто входит в храм, и благословляет их. Из этого ученые сделали вывод, что в раскопанном здании располагалась именно церковь, а не монастырь.

Установили исследователи и личность упомянутого в тексте Феодосия, который и основал эту церковь. Это был один из первых христианских епископов. Он был влиятельным человеком, верховным религиозным лидером митрополии Бет-Шеан, к которой принадлежала современная деревня эт-Тайиба.

"Это первое свидетельство существования византийской церкви в деревне эт-Тайиба, и оно дополняет другие находки, свидетельствующие о деятельности христиан, живших в этом регионе, - говорит доктор Валид Атраш из Управления древностей Израиля. - Ранее на этом месте были обнаружены остатки церкви периода крестоносцев. А монастырь, обнаруженный здесь совсем недавно, является одним из ряда монастырей, которые находились под юрисдикцией религиозной митрополии Бет-Шеан ".

По словам исследователей, при раскопках также были обнаружены артефакты различных периодов. Они проливают новый на долгую историю поселений, существовавших в эт-Тайиба, а также на их статус.

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