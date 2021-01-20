Два очка Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" потерпели поражение от "Нью-Джерси" - 3:4, несмотря на два очка Артемия Панарина.

Место в воротах "Нью-Йорк Рейнджерс" занял Александр Георгиев. Однако по ходу встречи он уступил место Игорю Шестеркину после того, как пропустил четыре шайбы.

Героем матча стал нападающий "Дэвилз" Джек Хьюз, забросивший две шайбы и отдавший голевую передачу.

В составе проигравших дважды ассистировал партнерам Панарин, одна передача в активе Павла Бучневича.

В другом матча "Виннипег" в овертайме победил "Оттаву"- 4:3. У проигравших по одной передаче на счету Евгения Дадонова и Никиты Зайцева.

29 отраженных бросков Сергея Бобровского принесли "Флориде" победу в овертайме над "Чикаго" - 6:5. У проигравших голевая передача на счету Никиты Задорова.