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20.01.2021 08:45
Рубрика: Спорт

Два очка Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения

Текст: Максим Домчев
Артемий Панарин. Фото: Bruce Bennett/Getty Images/AFP Артемий Панарин. Фото: Bruce Bennett/Getty Images/AFP
Артемий Панарин. Фото: Bruce Bennett/Getty Images/AFP

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" потерпели поражение от "Нью-Джерси" - 3:4, несмотря на два очка Артемия Панарина.

Место в воротах "Нью-Йорк Рейнджерс" занял Александр Георгиев. Однако по ходу встречи он уступил место Игорю Шестеркину после того, как пропустил четыре шайбы.

Фото: REUTERS
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Героем матча стал нападающий "Дэвилз" Джек Хьюз, забросивший две шайбы и отдавший голевую передачу.

В составе проигравших дважды ассистировал партнерам Панарин, одна передача в активе Павла Бучневича.

В другом матча "Виннипег" в овертайме победил "Оттаву"- 4:3. У проигравших по одной передаче на счету Евгения Дадонова и Никиты Зайцева.

29 отраженных бросков Сергея Бобровского принесли "Флориде" победу в овертайме над "Чикаго" - 6:5. У проигравших голевая передача на счету Никиты Задорова.

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