Двоюродный брат Хаиба Нурмагомедова выиграл дебютный бой в UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов в дебютном поединке в UFC одержал победу.

В Абу-Даби проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 20, главным событием которого станет бой между Майклом Кьесой и Нилом Мэгни.

В рамках предварительного карда в октагоне дебютировал Умар Нурмагомедов - двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Его соперником стал Сергей Морозов из Казахстана. Поединок не продлился все отведенное время - во втором раунде Нурмагомедов победил соперника удушающим приемом.

"9 лет назад Хабиб шел в этот ринг и так же закончил дебютный бой. Я рад, что смог повторить тот же прием", - цитирует слова Умара Нурмагомедова после боя Sport24. А переводил на английский слова своего родственника сам обладатель чемпионского пояса.