Демократ Джозеф Байден приведен к присяге в качестве 46 президента США.

На торжественной церемонии в Вашингтоне у здания Капитолия он, подняв правую руку, под диктовку председателя Верховного суда Джона Робертса зачитал слова президентской присяги, закрепленные в Конституции США: "Я торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента США и буду, насколько позволяют мои силы, оберегать, охранять и защищать конституцию США". Байден по традиции прибавил "И да поможет мне Бог", хотя формально эти слова частью присяги не считаются.

Сразу после этого гости церемонии прослушали гимн в честь президента "Слава командующему" (англ. "Hail to the Chief" - РГ), а Байден начал свою инаугурационную речь.