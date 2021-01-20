Эксперты окончательно оценили ремонтопригодность Apple AirPods Max

Специалисты портала iFixit завершили тестирование самых дорогих наушников Apple — AirPods Max.

Эксперимент начался еще в декабре прошлого года. Тогда при разборе эксперты отметили, что динамики и магниты в них закреплены винтом, что было расценено как "отличный знак".

В число плюсов для ремонта наушников включено магнитное крепление амбушюров. Также хорошо то, что для отсоединения чашек от оголовья понадобится лишь скрепка или приспособление для замены SIM-карты. Удобны для разбора аккумулятор и крепление излучателей.

Но есть и минусы — это использование при сборке гарнитуры клея, нестандартные винты и в целом большое количество их разных видов.

В итоге ремонтопригодность AirPods Max была оценена в шесть баллов из десяти. К слову, AirPods Pro получили у экспертов ноль баллов.

Напомним, беспроводные наушники AirPods Max стоимостью около 63 тысяч рублей в России имеют два фирменных 40-миллиметровых динамика, драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами, чипы Apple H1, восемь микрофонов, обеспечивающих функцию активного шумоподавления, Bluetooth 5.0 с поддержкой AAC и чехол Smart Case, в котором наушники переходят в режим сверхнизкого энергопотребления.

В продажу Apple AirPods Max поступили в декабре.