Новости

В Госдуме оценили перспективы международных договоров при Байдене 19:37
В Подмосковье начнется мобильная вакцинация от коронавируса 19:36
Стало известно, с чем связан запрет аниме «Тетрадь смерти» 19:28
В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет 19:21
В Подмосковье число отравившихся школьников приблизилось к 100 19:20
"Аталанта" с Миранчуком не смогла обыграть "Удинезе" 19:17
В первую рабочую неделю 2021 года больше всего подорожали помидоры 19:17
Третий "Мир Юрского периода" свяжет все фильмы франшизы 19:08
План проведения Года науки и технологий появится до конца января 19:04
27-й фестиваль "Золотая маска" стартует онлайн 19:00
Кортеж Джо Байдена прибыл к Капитолию 18:51
Путин и Лукашенко обсудили Союзное государство и борьбу с коронавирусом 18:50
Пятеро силовиков получили ранения в ходе ликвидации боевиков в Чечне 18:46
Первую инновационную станцию экомониторинга установили в Печатниках 18:30
Минприроды подготовило законопроект об опасных производствах 18:27
В ОБСЕ предостерегли Киев от применения на Донбассе силы по карабахскому сценарию 18:25
ОМОН получил новые средства для разминирования 18:11
Элтон Джон и другие музыканты написали гневное письмо правительству Британии 18:08
В московском метро могут соединить две ветки 18:02
В России создадут электронный лесной реестр 18:01
В Шереметьево таксист взял с пассажирки 17 тысяч за поездку по аэропорту 17:54
Трамп покинул Белый дом до инаугурации Байдена 17:18
Минфин предложил расширить льготы по налогам для участников САР 17:03
Захарова: Решение о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси политизировано 17:02
Филипп Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву в судах Европы 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
20.01.2021 18:08
Рубрика: В мире

Элтон Джон и другие музыканты написали гневное письмо правительству Британии

Текст: Екатерина Забродина

Сэр Элтон Джон, Стинг, Роджер Уотерс из Pink Ployd и Роджер Тейлор из Queen, участники групп Iron Maiden, Radiohead и Sex Pistols - всего более ста британских музыкантов написали своему правительству возмущенное письмо о том, что из-за "брекзита" их гастроли по Европейскому союзу оказались под угрозой срыва. Оно опубликовано в газете The Times.

Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
Собравшихся в Европу британцев не пускают через границу

Кабинет Бориса Джонсона "позорным образом" махнул рукой на артистов, не защитив их интересы при заключении сделки с Брюсселем, говорится в обращении, которое цитирует Reuters. В частности, британским музыкантам ранее обещали, что они смогут выступать на территории ЕС без виз и других специальных документов, пользуясь полной свободой передвижения по континенту, как и прежде. Однако на деле оказалось, что в этой части соглашения "зияет дыра". Теперь звездам с Альбиона придется каждый раз оформлять "дорогостоящие разрешения на работу и гору документов на ввоз оборудования". Среди подписавших письмо оказались и те, кто в свое время ратовал за выход Соединенного королевства из ЕС, например, вокалист The Who Роджер Долтри. К поп-певцам и музыкантам присоединились исполнители классической музыки, например, виолончелист Шеку Канне-Мейсон, выступавший на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Они уверены, что дополнительные расходы сделают нежизнеспособными многие туры, особенно начинающих молодых музыкантов, которые и так едва сводят концы с концами из-за запрета на живую музыку на фоне пандемии.

Согласно сделке между Лондоном и Брюсселем, британские музыканты могут гастролировать по Европе без виз до 90 дней в любой 180-дневный период, однако в некоторых странах, например - в Германии или Испании, им потребуется разрешение на работу. А новые правила автомобильных перевозок предусматривают, что британские грузовики должны возвращаться на Альбион после двух поездок по ЕС, что делает невозможной стандартную модель гастролей, сетует Ассоциация британских оркестров.

Как изменились цены на британские товары после Brexit
В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

Главное сегодня

Песков рассказал об идеологии Путина
Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России
В России создается новая коалиция левых сил
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"