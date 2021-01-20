Элтон Джон и другие музыканты написали гневное письмо правительству Британии

Сэр Элтон Джон, Стинг, Роджер Уотерс из Pink Ployd и Роджер Тейлор из Queen, участники групп Iron Maiden, Radiohead и Sex Pistols - всего более ста британских музыкантов написали своему правительству возмущенное письмо о том, что из-за "брекзита" их гастроли по Европейскому союзу оказались под угрозой срыва. Оно опубликовано в газете The Times.

Кабинет Бориса Джонсона "позорным образом" махнул рукой на артистов, не защитив их интересы при заключении сделки с Брюсселем, говорится в обращении, которое цитирует Reuters. В частности, британским музыкантам ранее обещали, что они смогут выступать на территории ЕС без виз и других специальных документов, пользуясь полной свободой передвижения по континенту, как и прежде. Однако на деле оказалось, что в этой части соглашения "зияет дыра". Теперь звездам с Альбиона придется каждый раз оформлять "дорогостоящие разрешения на работу и гору документов на ввоз оборудования". Среди подписавших письмо оказались и те, кто в свое время ратовал за выход Соединенного королевства из ЕС, например, вокалист The Who Роджер Долтри. К поп-певцам и музыкантам присоединились исполнители классической музыки, например, виолончелист Шеку Канне-Мейсон, выступавший на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Они уверены, что дополнительные расходы сделают нежизнеспособными многие туры, особенно начинающих молодых музыкантов, которые и так едва сводят концы с концами из-за запрета на живую музыку на фоне пандемии.

Согласно сделке между Лондоном и Брюсселем, британские музыканты могут гастролировать по Европе без виз до 90 дней в любой 180-дневный период, однако в некоторых странах, например - в Германии или Испании, им потребуется разрешение на работу. А новые правила автомобильных перевозок предусматривают, что британские грузовики должны возвращаться на Альбион после двух поездок по ЕС, что делает невозможной стандартную модель гастролей, сетует Ассоциация британских оркестров.