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20.01.2021 09:59
Рубрика: В мире

Финские гимназии будут заполнять молодежью из Узбекистана

Текст: Надежда Ермолаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сразу несколько гимназий в небольших финских городах надеются привлечь к себе на учебу молодых людей из Узбекистана и Вьетнама. При этом власти могут полностью оплатить все расходы на обучение и проживание.

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Как сообщает финский информационный портал "Юле", гимназии многих небольших муниципалитетов Финляндии страдают от оттока учеников. В ряде городов число учащихся сократилось вдвое.

"Чтобы исправить ситуацию, община Виролахти планирует привлечь иностранных учеников из Узбекистана. Если проект одобрят, осенью оттуда приедут 20 человек, которым предоставят место учебы со всеми необходимым материалами, а также проживание в муниципальных квартирах или размещение в семьях", - отмечается в публикации. Также в ней упоминается о том, что в узбекской и азиатской молодежи заинтересованы в городе Мянття.

Согласно предварительному замыслу, учить узбекскую молодежь начнут бесплатно прямо в Узбекистане. Там подростки освоят азы финского языка с тем, чтобы более-менее сносно можно было начать учиться в Финляндии. При этом, финские власти надеются на то, что иностранные студенты останутся жить в стране после окончания учебы.

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