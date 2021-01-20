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20.01.2021 12:55
Рубрика: Спорт

Французы Пападакис и Сизерон пропустят ЧМ по фигурному катанию

Текст: Анна Козина
Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция). Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция). Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция). Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не выступят на предстоящем мировом первенстве, которое должно состояться 22-28 марта 2021 года.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Поскольку проведение ЧМ тоже пока остается под вопросом, Пападакис и Сизерон решили ориентироваться на более конкретную цель - Олимпийские игры-2022.

- У нас никогда не было такой большой паузы в выступлениях. Из-за отмены соревнований, чувства неуверенности и неопределенности топовым спортсменам сложно сохранять мотивацию, - слова Сизерона приводит французский портал Sports-Auvergne. - Учитывая, что чемпионат мира тоже могут перенести или отменить, мы решили поставить перед собой более реальную цель. Наш приоритет - Олимпиада. Мы сделаем все возможное, чтобы подойти к Играм в оптимальной форме.

- Этот сезон был непростым с психологической точки зрения, - призналась партнерша. - Нам нужно было обозначить новые цели, чтобы появилась энергия и желание работать дальше. Хотим сосредоточиться на следующем сезоне. С нетерпением ждем возвращения на лед.

Если чемпионат мира состоится (о своем решении Международный союз конькобежцев (ISU) должен объявить 28 января), то в отсутствии действующих чемпионов мира главными претендентами на "золото" становятся российские дуэты. Напомним, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов в Сайтаме-2019 завоевали "серебро", а на чемпионате Европы-2020 и вовсе обыграли Пападакис - Сизерона. Правда, у дуэта Александра Жулина сейчас остаются проблемы со здоровьем из-за травм. Вика и Никита, например, не выступят на командном Кубке Первого канала в начале февраля.

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