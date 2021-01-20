Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил символическую команду года по версии болельщиков.

Наибольшее представительство в этой своеобразной сборной у победителя Лиги чемпионов "Баварии" - пять человек. Речь о Мануэле Нойере, Йозуа Киммихе с Альфонсо Дэвисом, Роберте Левандовски, а также Тьяго Алькантаре, перешедшем летом в "Ливерпуль".

В команду года попали также Лионель Месси и Криштиану Роналду. Полностью список лучших игроков выглядит следующим образом: Мануэль Нойер ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Тьяго Алькантара ("Бавария" / "Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Роберт Левандовски ("Бавария").

Голосование проходило на сайте УЕФА с 30 ноября по 6 января. Болельщикам были представлены 50 номинантов. Кандидаты были отобраны редакционной командой УЕФА на основе выступлений в турнирах организации с января по декабрь 2020 года.

К слову, на неделе в Цюрихе состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира. Соревнования пройдут с 1 по 11 февраля в стране в Катаре.

Турнир проходит по системе плей-офф. Обычно в нем принимают участие сильнейшие команды Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Океании, а также победитель чемпионата страны-огранизатора. Однако в этом году из-за карантинных мер в Новой Зеландии с пробега снялся "Окленд Сити". За трофей поборются "Бавария", "Ульсан" (Южная Корея), "Аль-Ахли" (Египет), "Тигрес" (Мексика) и обладатель Кубка Либертадорес, который станет известен 30 января по итогам противостояния бразильских "Сантоса" и "Палмейраса".

Тем временем

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук впервые в карьере вышел в стартовом составе "Аталанты" в матче чемпионата Италии. Произошло это в перенесенной встрече 10-го тура на выезде с "Удинезе". Игра завершилась вничью (1:1), а Миранчук провел на поле 59 минут. За это время он отметился несколькими острыми действиями и мог забить, но мяч после его удара в начале второй половины пролетел рядом со штангой. Добавим, что после перехода в "Аталанту" Алексей сыграл во всех турнирах 13 раз и забил три мяча: "Мидтьюлланну" в Лиге чемпионов, "Интеру" в первенстве Италии и "Кальяри" в розыгрыше Кубка страны.