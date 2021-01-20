Гандболисты сборной России проиграли Египту на чемпионате мира

Мужская сборная России по гандболу в первом матче основного этапа чемпионата мира проиграла команде Египта - 23:28.

Матч против хозяев турнира сложился для российской команды не слишком удачно. Уже в первой половине встречи египтяне сумели создать неплохой отрыв в счете, выиграв этот отрезок со счетом 15:8. Во второй половине сборная России сумела немного сократить отставание, но уйти от поражения не удалось.

В составе российской команды самым результативным стал Сергей Косоротов, забросивший 8 мячей. Павел Андреев и Дмитрий Житников отличились по 4 раза.

После этого матча сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 3 очка. Впереди сразу три команды, имеющие по 4 очка - Египет, Швеция и Словения.

22 января россияне сыграют с командой Македонии, располагающейся на последней позиции.