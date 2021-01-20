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20.01.2021 23:11
Рубрика: Спорт

Гандболисты сборной России проиграли Египту на чемпионате мира

Текст: Максим Домчев

Мужская сборная России по гандболу в первом матче основного этапа чемпионата мира проиграла команде Египта - 23:28.

Фото: Пресс-служба ВФВ
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Матч против хозяев турнира сложился для российской команды не слишком удачно. Уже в первой половине встречи египтяне сумели создать неплохой отрыв в счете, выиграв этот отрезок со счетом 15:8. Во второй половине сборная России сумела немного сократить отставание, но уйти от поражения не удалось.

В составе российской команды самым результативным стал Сергей Косоротов, забросивший 8 мячей. Павел Андреев и Дмитрий Житников отличились по 4 раза.

После этого матча сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 3 очка. Впереди сразу три команды, имеющие по 4 очка - Египет, Швеция и Словения.

22 января россияне сыграют с командой Македонии, располагающейся на последней позиции.

Спорт Виды спорта Гандбол

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