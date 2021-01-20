Глава Alibaba, пропавший на три месяца, появился на публике

Основатель Alibaba Джек Ма, исчезнувший из медийного поля в октябре прошлого года, появился на публике. Он принял участие в церемонии вручения премии сельским учителям от основанного им благотворительного фонда - правда, не лично, а по видеосвязи.

Как уточняет издание Global Times, это первое публичное выступление Джека Ма с тех пор, как Alibaba подверглась более жесткому контролю со стороны регулирующих органов Китая.

Основатель корпорации заявил ста учителям, что встретится с ними, когда закончится эпидемия коронавируса. После его выступления акции Alibaba на рынке Гонконга выросли на 6 процентов.

Исчезновение Ма из медийного поля породило массу слухов. В октябре прошлого года глава Alibaba подверг критике политику властей, которые, по его мнению, стремятся к излишнему контролю над бизнесом. После этого национальный регулятор остановил процедуру выхода на биржу еще одной компании Джека Ма - Ant Group. Ожидалось, что это будет рекордное IPO (первая публичная продажа акций).

Во время антимонопольных разбирательств основатель Alibaba не появлялся на публике. Многие СМИ посчитали, что на него оказывается давление со стороны властей - он оказался одним из немногих бизнесменов, решившихся на критику.