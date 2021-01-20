Глава НАН Беларуси - о приоритетах союзной науки

В каких сферах и насколько результативно взаимодействуют белорусские и российские ученые? Каковы перспективы сотрудничества? Об этом рассказал председатель президиума Национальной академии наук академик НАНБ Владимир Гусаков.

Владимир Григорьевич, первого января НАНБ отметила свой день рождения. Что возьмете в день завтрашний?

Владимир Гусаков: В конце минувшего года под эгидой НАНБ подписано соглашение о сотрудничестве между Международной ассоциацией академий наук и Постоянным Комитетом Союзного государства. Это означает расширение взаимодействия по всем векторам: от нанотехнологий, химии, биологии, медицины, включая COVID-19, до книгоиздания, молодежных и региональных проблем. МААН и Постоянный Комитет СГ будут обмениваться информацией, проводить совместные заседания и консультации, практические и тематические мероприятия. Всего НАНБ сотрудничает с учеными 101 государства.

А какое место занимает белорусско-российское сотрудничество?

Владимир Гусаков: Результаты российско-белорусской кооперации не уступают лучшим достижениям мировой науки.

Так, в прошлом году разработан внешний дизайн нового белорусского спутника высокодетальной съемки. А срок эксплуатации на орбите действующего Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли, созданного и используемого в сотрудничестве с российскими коллегами, продлен до конца 2021 года. Это почти двукратное превышение расчетного срока эксплуатации. Год назад подписано соглашение между НАНБ и госкорпорацией "Роскосмос" о расширении возможностей орбитальной белорусско-российской группировки спутников на основе подключения к ней российских аппаратов серии "Канопус-В". И таких примеров немало.

Насколько важные результаты получены при выполнении союзных программ?

Владимир Гусаков: С 2000 года с участием НАНБ реализовано 16 программ Союзного государства - в сферах космических исследований и информационно-космических технологий, в области создания высокопроизводительных систем и технологий обработки информации, развития генной инженерии и биотехнологий, создания лазерно-оптических технологий. Среди ярких результатов - офисный суперкомпьютер "СКИФ-ГЕО-ЦОД РБ" производительностью 100,68 терафлопс, что в пять раз больше, чем у предыдущей модели. На основе академических суперкомпьютерных технологий функционируют комплекс для проведения испытаний элементов автотранспортных средств и ряд тому подобных вычислительных систем. Нами созданы Республиканский суперкомпьютерный центр коллективного пользования на базе суперкомпьютерных конфигураций СКИФ и опытный участок грид-сети Союзного государства. Что касается "космических" приложений, то и здесь можно говорить о целом спектре разработок. Все результаты завершенных программ внедрены в практику и используются в интересах развития науки, техники и производства.

Каковы перспективы?

Владимир Гусаков: Сегодня выполняются четыре программы Союзного государства. В области космических исследований рассчитываем снизить в 1,5-3 раза массу малых космических аппаратов, увеличить до 15 лет срок их активного существования; в 1,5 раза повысить точность поддержания параметров, в 2-3 раза сократить время разработки элементов космических средств. Подготовлена программа "ДНК-идентификация-2", ориентированная на создание инновационных технологий генетической идентификации биологических объектов, что повысит раскрываемость преступлений. Планируется выпустить опытные образцы (партии) импортозамещающих наборов реагентов для криминалистики. Этот перечень можно продолжать.

В 2021 году предполагается впервые присудить премии Союзного государства в области науки и техники. Кто претендует на награду?

Владимир Гусаков: НАН Беларуси, учитывая выдающиеся результаты совместных исследований, обеспечивающих инновационное развитие экономики, социальной сферы и укрепление обороноспособности Союзного государства, предложила на конкурс на соискание премии ряд достойных работ. Таких как создание биоаналога лактоферрина человека, идентичного природному белку, что открывает возможности производства новых высокоэффективных и биологически безопасных продуктов медицинского назначения. Создание Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли и российско-белорусской орбитальной группировки спутников, о чем уже говорилось. По имеющейся у нас информации, на соискание премии подано в общей сложности 18 заявок по разным направлениям. Наивысший рейтинг получили работы в области исследования космоса, материаловедения и биотехнологий. Вручение награды победителям планируется приурочить ко Дню единения народов Беларуси и России.

Беларусь готовится к Всебелорусскому народному собранию. Какие, по вашему мнению, вопросы развития науки и техники следует там рассмотреть?

Владимир Гусаков: Сегодня, в условиях глобальной конкуренции и экономического спада в мире, решающим фактором повышения национальной конкурентоспособности является высокопроизводительный труд. Приоритетные сферы для создания неоиндустриальной структуры белорусской экономики, по которым у нас есть научно-технический задел, это цифровые технологии, биотехнологии, робототехника, автоматизация, нанотехнологии и новые материалы, приборостроение, фармпрепараты, медицинские приборы и техника. Высокопроизводительный инновационный сегмент должен стать конструктивной альтернативой и импульсом к развитию традиционного сектора экономики. Это выразится, например, в создании сверхмалых белорусских спутников и новых модификаций суперкомпьютеров, в том числе офисных. Планируем наладить опытное производство суперконденсаторов электроэнергии. Все это надо обсудить с народными представителями.

На соискание премии Союзного государства в области науки и техники подано 18 заявок по разным направлениям

В ряду важнейших задач и разработка вакцины от коронавируса. Планируется ли использовать российский опыт?

Владимир Гусаков: НАНБ с первых дней пандемии включилась в решение проблемы. По инициативе академии созданы республиканская Межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19 и специальная группа ведущих ученых по разработке отечественной вакцины. С российскими коллегами мы в формате видеоконференции обсудили вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, ее профилактики, а также социально-экономические аспекты проблемы. Подготовлен план совместной работы по преодолению COVID-19. К слову, будет использован и потенциал МААН, о чем мы говорили в начале беседы. В этой структуре создан научный совет по вирусологии, в рамках которого уже проведено обсуждение ряда актуальных вопросов о COVID-19. Ни одна возможность для преодоления пандемии не будет упущена.