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20.01.2021 08:20
Рубрика: Спорт

Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон"

Текст: Максим Домчев
"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме переиграл "Вашингтон" - 5:4.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Питтсбург" по ходу матча несколько раз уступал в счете, но смог склонить чашу весов в свою пользу.

Фото: REUTERS/PERRY NELSON
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"Вашингтон" вышел вперед после броска Ларса Эллера. Ближе к концу первого периода Колтон Севьюр восстановил равенство, но спустя шесть секунд Том Уилсон с передачи Александра Овечкина вывел "столичных" вперед. Он же за 17 секунд до сирены оформил дубль.

Во втором периоде гол Джейка Гюнцеля позволил сократить разницу в счете. "Вашингтон" ответил на это первым в сезоне голом российского форварда Евгения Кузнецова. Но преимущество в две шайбы удержать не удалось. Теодор Блюгерс и Евгений Малкин перевели игру в овертайм, где Сидни Кросби принес победу "пингвинам".

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Евгений Малкин Александр Овечкин

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