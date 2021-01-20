Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон"

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме переиграл "Вашингтон" - 5:4.

"Питтсбург" по ходу матча несколько раз уступал в счете, но смог склонить чашу весов в свою пользу.

"Вашингтон" вышел вперед после броска Ларса Эллера. Ближе к концу первого периода Колтон Севьюр восстановил равенство, но спустя шесть секунд Том Уилсон с передачи Александра Овечкина вывел "столичных" вперед. Он же за 17 секунд до сирены оформил дубль.

Во втором периоде гол Джейка Гюнцеля позволил сократить разницу в счете. "Вашингтон" ответил на это первым в сезоне голом российского форварда Евгения Кузнецова. Но преимущество в две шайбы удержать не удалось. Теодор Блюгерс и Евгений Малкин перевели игру в овертайм, где Сидни Кросби принес победу "пингвинам".