К внесению в Госдуму готовится законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев, а также для одиноких россиян. В случае одобрения инициативы будут действовать и возрастные ограничения для пар, желающих воспользоваться такими услугами.

В пояснительной записке говорится, что из-за существующих пробелов в законодательстве "фактически сформировался рынок экспорта российских детей, рожденных суррогатными матерями". По сути, при помощи этого способа преодолевается запрет на усыновление иностранцами рожденных в России детей. Такое положение вещей, по мнению авторов, наносит серьезный ущерб международной репутации нашей страны и противоречит конституционному принципу о том, что дети - важнейший приоритет госполитики России.

Почему надо вводить такие ограничения, объяснил один из инициаторов готовящихся изменений, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его мнению, "рождение детей за деньги на продажу иностранцам" - абсолютно позорное для России явление.

"Его надо запретить, действительно нужно сделать все, чтобы это было под контролем, четким, твердым, жестким контролем государства, никакой продажи детей за границу не было", - подчеркнул Толстой.

В сопроводительных материалах автора указывается, что контроль за технологией суррогатного материнства отсутствует. Это, по их данным, позволяет беспрепятственно собирать, хранить, исследовать, применять биоматериал граждан России.

Поправки, среди прочего, предполагает возрастные ограничения для тех, кто сможет воспользоваться услугами суррогатных матерей. Это мужчина и женщина в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет. Причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака. Еще одно условие - прибегнуть к услугам суррогатной матери можно только в том случае, если супруга не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом врачей.

Таким образом, родителям при регистрации органами ЗАГС будущего ребенка от суррогатной матери нужно будет подтвердить свое российское гражданство или наличие вида на жительство в РФ, а также представить свидетельство о регистрации брака и медицинское заключение, позволяющее прибегнуть к таким технологиям.

В пользу подобных ограничений ранее эмоционально выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Россия не может и не должна быть страной-инкубатором суррогатного материнства для иностранных граждан", - подчеркнула парламентарий. Она также выразила уверенность, что нельзя допустить перевода решения жизненно важного вопроса для семьи в плоскость криминала.

Отметим, что российские законы разрешают воспользоваться "суррогатным" методом тем, кто живет в гражданском браке, а также одиноким женщинам.