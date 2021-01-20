Госдума одобрила запрет второго гражданства для чиновников

Нормы также будут касаться военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и ряда других должностных лиц.

"Будьте любезны, разберитесь, какому государству вы служите, - обратился к потенциальным "мишеням" законопроекта полпред президента в Госдуме Гарри Минх. - Потому что слуга двух господ - персонаж известный, он также немножко комедийный…"

Теперь такие "слуги двух господ" не смогут поступать на государственную или муниципальную службу. Должностным лицам придется уведомлять свое руководство о прекращении российского гражданства, а также о приобретении такового либо о получении вида на жительства за рубежом. "Такие лица должны сообщить об этом в течение 10 дней со дня вступления в силу данного федерального закона, - пояснил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Крашенинников. - По истечении шести месяцев лица, не предоставившие соответствующие документы, подлежат увольнению".

Изменения, подчеркнул он, прямо вытекают из норм Конституции и служат обеспечению национальной безопасности, защите суверенитета нашей страны, а также прав и свобод граждан. Парламентарий уточнил, что изменения затрагивают 24 закона.

Депутаты спросили не приведет ли реализация норм к кадровому кризису - особенно в муниципальной сфере. Крашенинников не ждет дефицита кадров: он сомневается, что среди таких служащих выявится множество лиц с двойным гражданством.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил продолжения законотворческой работы в той же сфере. "Мы можем с вами обсуждать вопросы, связанные с запретом на двойное гражданство для тех, кто возглавляет МУПы, ГУПы, федеральные государственные предприятия", - отметил он. Также могут быть обсуждены инициативы об ограничениях по иностранному имуществу для чиновников (на этом в ходе "пленарки" настаивали коммунисты). "Инициируйте законопроекты, обсуждайте", - предложил он депутатам.

Народным избранникам двойное гражданство, кстати, уже запрещено, однако в ходе пленарного заседания прозвучали сомнения, соблюдается ли этот запрет. Вячеслав Володин напомнил, что ранее поручил провести соответствующую проверку. "У нас на сегодняшний день нет данных от федеральных органов, что у депутатов есть второе гражданство", - подчеркнул спикер. Он призвал парламентариев, выдвигающих такие обвинения, предоставить конкретную информацию. "Либо дайте материалы, либо за слова отвечайте", - заявил он коллегам.