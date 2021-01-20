К какой работе не стоит допускать женщин?

С 1 января в России вступил в силу приказ Минтруда, согласно которому сняты ограничения для женщин в отношении целого ряда специальностей. В частности, теперь они могут работать машинистами метропоездов. И 12 девушек-машинистов с 3 января уже водят поезда наравне с мужчинами на Филевской линии московского метро. Наш вопрос: к какой работе допускать женщин не стоит?

Сергей Чередников, переводчик, Челябинск:

- Женщин не стоит допускать к любым работам, связанным с риском или применением физической силы. Трудно представить себе хрупкое создание с отбойным молотком, кувалдой или автоматом Калашникова.

Дмитрий Шевчук, зав. хирургическим отделением № 1 Гродненской городской клинической больницы № 4:

- Физически женщина слабее мужчины. Я не представляю себе женщин-грузчиков. Да и наша специальность (общая хирургия) для крепких мужчин. Не в обиду женщинам-хирургам, которые у нас работают. Справляются отлично, а некоторые вещи делают лучше, чем коллеги-мужчины. Но даже если морально они как кремень, физическая нагрузка тут все же очень большая. Сложные операции, ночные дежурства… Приходится постоянно жертвовать своим временем, а дома у многих семьи.

Владимир Махнач, замдекана факультета географии и геоинформатики БГУ:

- Женщины отлично справляются с любой работой. Другое дело, с какими профессиями не ассоциируется женский образ? У нас, например, студентки реже выбирают геологические специальности: работа тяжелая, опасная, во время экспедиций неделями нужно обходиться без элементарных бытовых удобств. Плюс стереотип мужчины-геолога прочно засел и в головах работодателей. И все же выбор профессии должен зависеть от желания. Ведь все, кто поступает к нам на эти специальности, - настоящие, уверенные в себе романтики.

Анжелика Курчак, начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Беларуси:

- Не допускать к работе, которая вредит репродуктивному здоровью. Но гендерное равенство не пустой звук. Даже в органах прокуратуры сегодня все больше женщин. Кроме профессиональных знаний и умений, женщины отличаются особой усидчивостью, прилежностью и дисциплинированностью, что, безусловно, положительно влияет на успех в работе.

Ирина Матвеева, бухгалтер, Вологда:

- Женщинам нужна спокойная работа, творческая. Не стоит забывать о семье и детях. Мой муж иногда в разъездах по суткам. Но он мужчина. А как можно маме оставить ребятишек одних, на кого?

Сергей Пушкарев, руководитель консультационного центра, Владивосток:

- Я бы не пустил женщин на горнорудные производства, не разрешил бы им работать на сельскохозяйственной технике. Да и быть рыбаком прибрежного лова тоже бы не разрешил.