Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс. Инициатива защищает врачей от претензий правоохранителей в случае каких-то оплошностей с обезболивающим.

Люди некоторых профессий имеют право легально работать с наркотиками. Например, химики, биологи. Врач - одна из таких профессий. Но применение наркотиков настолько зарегулировано, что врачи сегодня подчас боятся лишний раз достать ампулу, чтобы облегчить страдания пациента, кричащего в палате.

Дело не только в каких-то бюрократических формальностях, хотя и они тоже создают барьеры. Как рассказывают профессионалы, если не там поставить запятую в журнале учета, написать ручкой не того цвета или где-то допустить помарку, то есть риск получить большой штраф. Надзирающие инстанции строго следят за всеми запятыми.

Но штрафы - полбеды. Если медик недосчитается ампулы - куда-то закатилась, разбилась, медсестра по ошибке поставила лишний укол - то вполне может оказаться на скамье подсудимых.

Для таких случаев в Уголовном кодексе предусмотрена статья 228.2 "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ". Конечно, человек, которого по ней осудили, не приравнивается к наркоторговцу. Но тем не менее перспектива получить судимость сама по себе достаточна для того, чтобы врач при лечении стал проявлять излишнюю осторожность. Больному очень больно? Потерпит.

Перспектива оказаться на скамье подсудимых заставляет медиков подчас проявлять излишнюю осторожность с обезболивающими. Больно? Терпите

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что в начале года президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.

Как пояснил Владимир Груздев, проект направлен на гуманизацию законодательства для медиков, допустивших по неосторожности утрату наркотических средств.

"Уголовный кодекс дополняется нормой: в случае комиссионной фиксации факта утраты наркотических средств медицинский работник не будет привлекаться к уголовной ответственности. Иными словами, специальная комиссия должна установить, что медицинский работник допустил неосторожность, выполняя свои прямые обязанности, и такая утрата не причинила серьезного вреда охраняемым уголовным законом интересам", - рассказал Владимир Груздев.

Эксперты часто приводят в пример ситуации, когда ампула с обезболивающим куда-то закатилась. Или нарушен регламент лечения: там, где согласно установленным нормам положено сделать два укола, врач, видя состояние больного и насущную необходимость, делает четыре укола.

"Сегодня это тоже может быть расценено как утрата наркотических средств и повлечь возбуждение уголовного дела в отношении врача", - рассказал Владимир Груздев.

По его словам, согласно официальной статистике, в период с января 2016 по июль 2019 года в отношении медиков было возбуждено 15 уголовных дел по статье 228.2 "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ".

"Небольшая цифра не должна успокаивать: фактически любой медицинский работник, которому в ходе профессиональной деятельности приходится использовать обезболивающие средства, находится в зоне риска", - подчеркивает председатель правления АЮР.

Особенно остро проблема стоит в хосписах. Между тем в России каждый год в паллиативной помощи нуждаются 1 миллион 300 тысяч человек.