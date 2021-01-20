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19.01.2021 18:56
Рубрика: Экономика

Как новые санкции повлияют на "Северный поток - 2"

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Новые санкции США против трубоукладочной баржи "Фортуна", которая достраивает "Северный поток - 2", не смогут остановить работы по завершению проекта, хотя максимально усложнят их. Действие санкций задерживает строительство, в итоге стоимость проекта выросла более чем на миллиард долларов, до 11 млрд.
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что "Северный поток - 2" будет достроен. "Для Европы этот газопровод - возможность получить дополнительный экологически чистый ресурс. Страны ЕС понимают это и поддерживают проект, поэтому он будет завершен", - сказал Новак.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Газопровод "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году

В проспекте "Газпрома" к новому размещению бондов не исключается приостановка или полная заморозка проекта из-за политического давления. Это не означает, что "Газпром" выкидывает белый флаг, он лишь обязан предупредить инвесторов о потенциальных рисках, отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Он подчеркнул, что у проекта железное экономическое обоснование - доставка газа с Ямала по "Северному потоку - 2" на 1900 км короче, чем через Украину. Первый пакет санкций против "Северного потока - 2" был принят в конце 2019 года и касался судов, укладывающих трубы для газопровода на глубине свыше 30,5 метра. После этого швейцарская Allseas отказалась от дальнейших работ в проекте. Сейчас для достройки газопровода используются российские суда.

В январе США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении газопровода. Они направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющих страховые и сертификационные услуги. После этого норвежская компания DNV GL отказалась проводить сертификацию проекта, а швейцарская страховая фирма Zurich Insurance Group отказала в своих услугах задействованным в строительстве судам. Теперь санкции коснулись "Фортуны".

Европейские компании не смогут принимать участие в оснащении этого судна, отмечает аналитик "Финам" Иван Семченков. По его словам, трудно оценить, насколько это задержит проект, завершенный более чем на 90%.

По мнению Симонова, США нарушают свои же основополагающие принципы о свободе торговли и свободе рынка. Вместо честной конкуренции американского СПГ с нашим трубопроводным газом они предлагают рассматривать чисто экономический проект в плоскости политики, утверждая, что "Северный поток - 2" несет угрозу для энергетической безопасности Европы. "Получается, что когда российский газ поставляется через Украину, он безопасен, а когда по дну Балтийского моря, то представляет угрозу", - подчеркнул эксперт.

США не смогут остановить работы по завершению проекта, хотя максимально усложнят их 

Причины столь жесткого противодействия российскому проекту со стороны США лежат не только в сфере геополитики, считает профессор ВШЭ, партнер GКEM Analytica Евгений Гавриленков. По его мнению, давление на "Северный поток - 2" будет продолжаться и даже усиливаться, поскольку имеет вполне утилитарное обоснование. "США глубоко дефицитная экономика, хронически живущая в долг, будь это дефицит бюджета или дефицит счета текущих операций платежного баланса", - пояснил он. За последние годы наиболее профицитным для США с точки зрения платежного баланса регионом стала Европа, в то время как лет десять-пятнадцать назад основными кредиторами были Китай, Япония и арабские страны. Пытаясь заставить Европу покупать больше энергоресурсов из США (вместо российских), Вашингтон решает свои текущие, приземленные макроэкономические проблемы, - уточнил Гавриленков.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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