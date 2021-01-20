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20.01.2021 14:12
Рубрика: Общество

Как правильно: ставят или делают прививку

Текст: Елена Кухтенкова
Тема вакцинации сейчас звучит повсюду, о ней говорят по телевизору, пишут в соцсетях, ее обсуждают в транспорте и на работе. Реплики типа "Какого числа мне поставят прививку?" режут слух русистам. Председатель жюри Пушкинского конкурса "РГ", профессор НИУ ВШЭ и ведущая блога Марина Королева на Facebook рассказала, как говорить правильно.

"Делают, делают, делают! Укол делают и прививку делают. Только делают!", - настойчиво подчеркивает филолог. - Если вдруг вы услышите, что кому-то "поставили укол" или "поставили прививку", знайте, что это профессиональный жаргон медиков - да и то многие из них от него открещиваются, честно говоря".

Фото: commons.wikimedia.org
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Может быть, литературная норма меняется, если "поставить прививку" звучит повсеместно?

"Если заглянуть в Национальный корпус русского языка (ruscorpora.ru), мы найдем там десятки книжных примеров сочетания "укола" с глаголом "сделать". Точно так же ведет себя слово "прививка": ее делают. Сделать укол, сделать прививку. Интернет-портал "Грамота.ру" тоже дает на вопрос о сочетаемости однозначный ответ: и укол, и прививку можно только делать!", - объясняет Марина Королева. Откуда же взялось странное для грамотного уха выражение "ставить укол (инъекцию, прививку)"? "Это случай переноса глагола из выражения "ставить капельницу", по смежности действия, - считает лингвист. - Вот капельницы действительно ставят. Как и клизму. А вакцину? Её не делают и не ставят. Человека вакцинируют. Ему делают прививку. И если уж нужно уточнение - делают прививку вакциной (далее название)".

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