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20.01.2021 19:51
Рубрика: Digital

Пока ты спал

Блогеры научились зарабатывать во сне
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8362)
На стриминговой площадке Twitch набирает популярность новый феномен - блогер включает камеру, направляет ее на собственную кровать и ложится спать.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такая трансляция может идти от шести до восьми часов, в зависимости от того, сколько спит блогер. Например, американец Мэтью Ринаудо придумал целую схему для заработка: пока он спит, подписчики могут прислать ему любое видео, которое будет сразу же показано в том же окне, где идет трансляция. Чтобы ролик увидели остальные зрители, необходимо заплатить от двух до пяти долларов, сообщает издание Wired. На одной из таких трансляций Мэтью удалось заработать 5,5 тысячи долларов.

Как стриминг превратился в новый формат коммуникации с потребителем

"Для молодой аудитории стримеры - это ролевая модель. Они готовы смотреть блогеров 24/7, лишь бы чувствовать себя сопричастными к их жизни, - объясняет София Назарова, специалист по интегрированным коммуникациям агентства "ЛАМПА". - Все люди спят по-разному: кто-то смешно храпит, кто-то мило обнимает подушку - на это зрители также реагируют либо шутками, либо проявлениями умиления, что поднимает активность на канале стримера, а следовательно держит его в топе, приводит новых зрителей и больше денег".

Популярность таких производителей контента не зависит от пола, но все же на девушек подписываются активнее. Стримерша Кейтлин Сирагуса разработала свой вариант "сна за деньги" - каждые 20 новых подписчиков сдвигают время срабатывания ее будильника на один час. Чем больше людей подпишется на девушку, тем лучше она выспится. За несколько таких трансляций Кейтлин удалось собрать 1,9 млн подписчиков.

Молодежь готова смотреть что угодно, лишь бы чувствовать себя причастной к жизни любимого блогера

"Чем публичнее ведет свои трансляции стример, тем больше ему верит аудитория, - говорит Антон Петухов, стратегический директор Woombat. - Сон - это интимный кусочек из личной жизни, который не принято показывать". Аудитория, таким образом, может быть ближе к своему кумиру. "Они проводят время, учатся, играют вместе. Трансляция сна - жест доверия своим фанатам. Они чувствуют это и благодарны контентмейкеру", - заключает эксперт.

Первым блогером, кому удалось заработать внушительную сумму на своем сне - 5 тыс. долл., стал Пол Денино. За вознаграждение зрители могли его разбудить различными звуками, например стуком в дверь и проигрыванием музыки.

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