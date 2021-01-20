Кандидат на пост главы Пентагона предложил закрыть тюрьму Гуантанамо

Настало время закрыть американскую спецтюрьму Гуанатанамо. Такое мнение выразил кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин, отвечая на вопросы членов комитета сената конгресса по делам вооруженных сил.

Остин отметил, что в случае утверждения его кандидатуры сенатом он намерен разработать план дальнейших действий в отношении тех 40 человек, которые там содержатся. Пентагон должен обеспечить им правовую помощь и гуманное отношение, цитирует Остина ТАСС. По его словам, новая администрация США не планирует направлять в Гуантаномо новых людей и будет стремиться закрыть тюрьму.

Учреждение расположено на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе. Решение о создании здесь спецтюрьмы было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента США Джорджа Буша - младшего.