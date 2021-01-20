Клиенты Почты России станут участниками бонусной программы

Почта России запустила бонусную программу: при оформлении и оплате посылок клиенты будут собирать бонусные баллы, которые можно использовать для оплаты следующих отправок.

Программа запущена в тестовом режиме в макрорегионах "Волга" и "Северный Кавказ". С лета 2021 года начнется подключение к программе остальных регионов, также расшириться список услуг для начисления бонусов.

"Отправка посылок - популярная услуга Почты России, и поэтому мы решили начать развитие бонусной программы именно с неё. Ежемесячно число посылок, оформленных и оплаченных нашими клиентами онлайн, растёт в среднем на 15%", - отметил директор по маркетингу Почты России Артём Степин.

Бонусы будут начисляться на специальный счёт пользователя в размере 5% от стоимости доставки. Один бонус равен одному рублю.