Вакцинация

Когда и каким образом в Беларуси можно будет привиться от COVID?

"Мои родители - пенсионеры, живущие в небольшом городке на западе Беларуси, не любят сидеть дома. Даже в это время, когда есть опасность заразиться коронавирусом, постоянно ходят и в магазины, и со знакомыми общаются. Мне было бы спокойнее, если бы они вакцинировались от COVID-19. Знаю, что Беларусь уже закупила российскую вакцину "Спутник V". Подскажите, когда можно сделать прививку тем, кто желает? Наталья Гвоздева, Саратов".

По словам министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича, с апреля привиться от коронавируса сможет любой желающий. К этому времени закончится вакцинация наиболее уязвимых категорий - медработников, педагогов, сотрудников транспорта, торговли.

Как известно, Беларусь подписала контракт на поставку 170 тысяч доз вакцины "Спутник V". "До Нового года поступило 20 тысяч вакцин для 20 тысяч вакцинируемых. Сейчас прошла вся процедура проверки качества, безопасности, мы продолжаем прививать медицинских работников", - отметил руководитель Минздрава.

В ближайшее время поступит следующая партия вакцины и начнется вакцинация учителей. По словам Дмитрия Пиневича, кроме российской, будут предлагаться и другие вакцины. В частности, переговоры ведутся с Китаем. Беларусь тоже приступила уже к работе по производству собственной вакцины. А в первом квартале этого года в Беларуси совместно с российским партнером начнут выпускать вакцину "Спутник V" под белорусским брендом на мощностях предприятия "Белмедпрепараты".

Закон

Как отменить акт дарения и вернуть недвижимость?

"В 2014-м, уезжая на постоянное место жительства в Россию, я подарил младшей сестре однокомнатную квартиру в Минске. Три месяца назад она умерла. Могу ли я отменить акт дарения и вернуть недвижимость обратно? Геннадий Артюхов, Ставрополь".

С 3 января 2021 года вступили в силу поправки в законодательство по вопросам нотариальной деятельности, рассказала заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты Татьяна Делендик.

Прежде всего они касаются введения новых нотариальных действий, в связи с чем была необходимость прописать их последовательность. Соответственно, корректировки внесены и в Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий. В частности, среди новых нотариальных действий - удостоверение отмены дарения. Это может потребоваться тогда, когда даритель, переживший одаряемого, хочет отменить нотариально удостоверенный договор дарения. В случае смерти одаряемого подаренная вещь, если она к этому моменту сохранилась, возвращается в собственность дарителя.

Инструкция оговаривает порядок действий. Отмечается, что подать заявление об отмене дарения можно любому нотариусу. В нем необходимо указать данные, которые позволяют идентифицировать договор, дарение по которому отменяется. В том числе дату его удостоверения, фамилии, имена и отчества дарителя и одаряемого, а также фамилию, имя и отчество нотариуса, который удостоверил договор, номер в реестре для регистрации нотариальных действий. Если предметом договора выступает недвижимое имущество, нужно указать его место нахождения.

Что касается недвижимости, есть важный момент. Нотариус должен разъяснить дарителю, что после совершения соответствующего действия ему необходимо зарегистрировать переход права собственности на недвижимое имущество на свое имя в организации по государственной регистрации.

По словам Татьяны Делендик, нотариусы и ранее свидетельствовали подлинность подписи на заявлении об отмене дарения. Сейчас же такое свидетельство стало более серьезным нотариальным действием - нотариальным актом, следовательно, оно имеет более серьезные юридические последствия.

Правила

В какой посуде теперь подают еду в белорусских кафе?

"На днях сын, студент минского вуза, прислал снимок, где он лакомится мороженым в кафе с помощью одноразовой ложки из... дерева, напомнившей мне забытые из детства лопатки, которые прилагались к бумажному стаканчику пломбира советских времен. По словам сына, с нового года пластиковая посуда в белорусском общепите запрещена. Хотелось бы узнать, так ли это? Елена Соловьева, Калуга".

Да, с 1 января 2021 года одноразовые пластиковые палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, чашки, вилки, ложки, ножи в общепите Беларуси объявлены вне закона. Использование и продажа этих и некоторых других видов одноразовой пластиковой посуды запрещены. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли, принятым в феврале прошлого года.

Запрет также касается упаковки для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий. Можно использовать одноразовые пластиковые крышки для стаканов, изделий и предметов, изготовленных из бумаги и картона, дерева, иных материалов природного происхождения и из комбинированных материалов.

Согласно анализу рынка, проведенному МАРТ, потребность в одноразовой пластиковой посуде в секторе общественного питания составляла около 200 млн единиц в год. По мнению специалистов министерства, введение запрета позволит минимизировать использование пластиковых изделий и снизить негативное воздействие на окружающую среду.