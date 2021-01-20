Количество выданных потребкредитов за год упало более чем на четверть

В 2020 году банки выдали 14,6 млн потребительских кредитов, это на 25,9% меньше, чем годом ранее, сообщило Национальное бюро кредитных историй.

"В 2020 году потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находились на высоком уровне", - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

При этом ипотечное кредитование, по оценке "Дом.РФ", напротив, в 2020 году выросло на 35% по количеству и на 50% в деньгах благодаря снижению рыночных ставок и программе льготной ипотеки на новостройки. В 2020 году число выданных ипотечных кредитов достигло 1,7 млн на общую сумму 4,3 трлн руб., это стало новым рекордом российского рынка.