Косачев прокомментировал выступление Блинкена

Выступление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, посвященных рассмотрению его кандидатуры, интересно, скорее, для специалистов, нежели для широкой публики.

Очевидно, что в этой сфере преемственность будет высокой - при всех спорных сюжетах между обеими администрациями и партиями в иных областях. В частности, политику на российском направлении определял не столько уходящий президент Трамп, сколько сложившийся на Капитолии межпартийный консенсус, причем с явным антироссийским акцентом.

Так что прислушиваться в выступлении будущего главы госдепа следует, скорее, к нюансам. Скажем, в определении угроз ничего нового - опять Китай, Россия, Иран… По Ирану Блинкен отметил, что выступает за возвращение в ядерную сделку. С немедленной оговоркой: "Если Иран вернется к соблюдению соглашения, то мы тоже сделаем это". Однако реальность такова, что из соглашения вышел первым не Иран, а потому первый шаг навстречу логично делать не ему.

Или по северокорейской проблеме: сенаторам было заявлено, что новая администрация планирует полностью пересмотреть подход США к Северной Корее. Но те, кто усмотрел в этом активизацию диалога, были немедленно разочарованы: Блинкен пообещал найти способы… усилить давление на страну, принудив Пхеньян сесть за стол переговоров по ядерному оружию.

Ничего нового и по украинской теме - выступающий заявил сенаторам о своей поддержке идеи предоставления Украине летального оружия. Хотя будущему госсекретарю напомнили о том, что администрация президента Барака Обамы, в которой работал сам Блинкен, как раз от поставок вооружений Киеву воздерживалась, и они начались при Трампе.

Наконец, важная тема для отношений США и с Россией, и с ЕС - "Северный поток-2". Ссылаясь на позицию Байдена, Блинкен назвал его "плохой идеей" и добавил, что Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать строительство трубопровода. Звучит достаточно осмотрительно - мол, речь идет об убеждении, а не о принуждении. Но сразу последовал "холодный душ" для союзников: если не получится убедить, США придется рассмотреть "инструменты, которые еще не использовались". То есть, мол, лучше вам все же сразу согласиться, иначе включим другие инструменты "убеждения".

Всех волнует вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Казалось бы, тоже обнадеживающий сигнал от будущего руководства госдепа: "Мы займемся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента", отметил Блинкен. Но тут же было добавлено: мы будем добиваться продления срока действия договора, что несколько обескураживает - добиваться здесь особо нечего, ибо Россия предложила продлить его без всяких предусловий и оговорок. Добиваться внятной позиции пока приходится от США, и с этим до сих пор было не очень оптимистично. Будем надеяться, что новая администрация сможет "добиться" сама у себя более или менее конструктивного подхода, исходя из того, что под заключение крайне важного для всей планеты договора "выбить" у России ничего не получится - это не уступка Москве, а спасение по сути последнего механизма контроля вооружений в мире. Уже не надеемся на здравый смысл, ибо идеологизированные администрации США редко им отличались, но можем уповать хотя бы на стремление новой команды Белого дома больше взаимодействовать с союзниками, которые в подавляющем большинстве за продление этого договора.

Источник: страница российского сенатора Константина Косачева в Facebook.