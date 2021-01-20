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20.01.2021 13:44
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал выступление Блинкена

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Выступление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, посвященных рассмотрению его кандидатуры, интересно, скорее, для специалистов, нежели для широкой публики.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Очевидно, что в этой сфере преемственность будет высокой - при всех спорных сюжетах между обеими администрациями и партиями в иных областях. В частности, политику на российском направлении определял не столько уходящий президент Трамп, сколько сложившийся на Капитолии межпартийный консенсус, причем с явным антироссийским акцентом.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Так что прислушиваться в выступлении будущего главы госдепа следует, скорее, к нюансам. Скажем, в определении угроз ничего нового - опять Китай, Россия, Иран… По Ирану Блинкен отметил, что выступает за возвращение в ядерную сделку. С немедленной оговоркой: "Если Иран вернется к соблюдению соглашения, то мы тоже сделаем это". Однако реальность такова, что из соглашения вышел первым не Иран, а потому первый шаг навстречу логично делать не ему.

Или по северокорейской проблеме: сенаторам было заявлено, что новая администрация планирует полностью пересмотреть подход США к Северной Корее. Но те, кто усмотрел в этом активизацию диалога, были немедленно разочарованы: Блинкен пообещал найти способы… усилить давление на страну, принудив Пхеньян сесть за стол переговоров по ядерному оружию.

Ничего нового и по украинской теме - выступающий заявил сенаторам о своей поддержке идеи предоставления Украине летального оружия. Хотя будущему госсекретарю напомнили о том, что администрация президента Барака Обамы, в которой работал сам Блинкен, как раз от поставок вооружений Киеву воздерживалась, и они начались при Трампе.

Наконец, важная тема для отношений США и с Россией, и с ЕС - "Северный поток-2". Ссылаясь на позицию Байдена, Блинкен назвал его "плохой идеей" и добавил, что Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать строительство трубопровода. Звучит достаточно осмотрительно - мол, речь идет об убеждении, а не о принуждении. Но сразу последовал "холодный душ" для союзников: если не получится убедить, США придется рассмотреть "инструменты, которые еще не использовались". То есть, мол, лучше вам все же сразу согласиться, иначе включим другие инструменты "убеждения".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Всех волнует вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Казалось бы, тоже обнадеживающий сигнал от будущего руководства госдепа: "Мы займемся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента", отметил Блинкен. Но тут же было добавлено: мы будем добиваться продления срока действия договора, что несколько обескураживает - добиваться здесь особо нечего, ибо Россия предложила продлить его без всяких предусловий и оговорок. Добиваться внятной позиции пока приходится от США, и с этим до сих пор было не очень оптимистично. Будем надеяться, что новая администрация сможет "добиться" сама у себя более или менее конструктивного подхода, исходя из того, что под заключение крайне важного для всей планеты договора "выбить" у России ничего не получится - это не уступка Москве, а спасение по сути последнего механизма контроля вооружений в мире. Уже не надеемся на здравый смысл, ибо идеологизированные администрации США редко им отличались, но можем уповать хотя бы на стремление новой команды Белого дома больше взаимодействовать с союзниками, которые в подавляющем большинстве за продление этого договора.

Источник: страница российского сенатора Константина Косачева в Facebook.

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