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20.01.2021 21:00
Рубрика: Спорт

Будет бороться

Малафеев сообщил о самочувствии из больницы
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8362)
Бывший голкипер сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Вячеслав Малафеев, госпитализированный с тяжелым поражением легких, рассказал о своем самочувствии.

- Я благодарю супругу и всех, кто поддерживает меня. Нахожусь под наблюдением врачей, в целом все хорошо, - написал 41-летний Малафеев в своем аккаунте в "Инстаграме". - Не раз побеждали, уверен, что победим и сейчас. Еще раз спасибо вам за теплые слова, следите за здоровьем, берегите себя и близких.
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Малафеев попал в больницу во вторник. Об этом, также через соцсети, сообщила супруга экс-футболиста Екатерина: "Мы сейчас мужа будем отправлять в больницу вместе с моим папой. Состояние ухудшилось. УЗИ показало у Славы большое количество поражения, одно легкое - 40 процентов, второе - 65-70 процентов. Температура держится 38, ждем "скорую".

Напомним, что ранее лидер чемпионата России "Зенит" подтвердил информацию о том, что положительные тесты на коронавирус сдали нападающий Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев. Оба игрока не полетели на первый сбор команды в ОАЭ и ближайшее время проведут на карантине.

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