Матвиенко надеется на более ответственное поведение США при Байдене

Новости

На Кубани театры и дома культуры откроются с 21 января 15:07
ЦБ РФ хочет прямо ограничить выдачу кредитов закредитованным гражданам 15:05
Москалькова выразила сожаление, что среди помилованных Трампом нет россиян 15:03
В КЧР объявили экстренное предупреждение из-за возможного схода лавин 15:02
На Урале потерявшую управление иномарку протаранил грузовик 14:39
Вышел тизер фильма о правительнице Скандинавии от создателей "Моста" 14:30
Росгвардия запустила флэшмоб в поддержку лыжника Александра Большунова 14:29
В России составили рейтинг самых оптимистичных городов 14:28
Путин поздравил Кадырова с уничтожением группы боевиков 14:23
Песков заявил о скорой отладке процесса вакцинации от коронавируса 14:16
Сериал "Сквозь снег" продлен на третий сезон 14:11
В Петербурге завели дело на мужчину, напавшего на врача поликлиники 14:10
Матвиенко: "Ковидные паспорта" в России не нужны 14:09
Песков заявил об отсутствии подготовки в Кремле к инаугурации Байдена 14:04
В Омской ракетной армии вакцинировали от COVID-19 около 3 тыс. военных 13:59
Вышел русский трейлер "Аферистки" с Розамунд Пайк и Динклэйджем 13:53
Володин рассказал о планах Госдумы на зарубежные поездки 13:51
Песков заявил о желании видеть Бута и Ярошенко на свободе 13:47
У Матвиенко обнаружены антитела к коронавирусу 13:45
"Острые козырьки" завершатся полнометражном фильмом 13:43
Володин рассказал о ходе вакцинации депутатов 13:42
Госпитализированный экс-футболист "Зенита" Малафеев: В целом все хорошо 13:42
Оператором экранизации The Last of Us станет россиянка Ксения Середа 13:42
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков 13:37
Умерла актриса и режиссер Ренита Григорьева 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 14:34
Рубрика: Власть

Матвиенко надеется на более ответственное поведение США при Байдене

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не злорадствовать по поводу политических потрясений в США и выразила надежду, что при новой администрации Вашингтон будет вести более ответственную внешнюю политику.

"Я хочу сказать, что не нужно никакого злорадства, неточных выводов и комментариев, потому что США остаются влиятельным и мощным государством в мире", - заявила она журналистам.

Фото: Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС
Лукьянов: В основе конфликта РФ и США набор объективных противоречий

Сейчас, продолжила спикер, все ждут, как поведет себя новая администрация избранного президента Джо Байдена. "Хочется верить, что США вернутся в правовое поле, что они будут исполнять взятые на себя обязательства по международным соглашениям, что прекратится практика вмешательства в дела суверенных государств, прекратится санкционная политика, которая разрушает мировую экономику и наносит вред многим государствам и самим США", - сказала Валентина Матвиенко. "Хочется надеяться, что это все уйдет, и начнется новая, ответственная политика США в мире", - добавила она.

Сейчас же, считает она, у Вашингтона нет никаких оснований считать себя образцом для подражания в сфере демократии и свободы слова.

По мнению Матвиенко, недавние беспорядки и штурм Капитолия стали квинтэссенцией всего того, что происходило в США в последние годы. "Это глубочайший раскол в обществе, это противостояние на расовой почве, с которым власть так и не смогла справиться, это охота на ведьм, это преследование инакомыслящих, это жесточайшая цензура, это диктат интернет-гигантов, которые просто по своему усмотрению исключают ту информацию, которая им кажется неправильной и многое, многое другое", - перечислила спикер, добавив, что все это очень серьезно изменило имидж Вашингтона в мире.

Она пожелала американскому обществу как можно скорее осмыслить случившееся и вернуться к стандартам демократии, "которые мы ценим".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США

Главное сегодня

Песков не исключил нового формата Послания президента
Госдума официально обвинила Запад в политике двойных стандартов
Миронов подтвердил объединение "Справедливой России" с двумя партиями
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков
В Германии раскритиковали санкции США по "Северному потоку-2"
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей