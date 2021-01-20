Матвиенко надеется на более ответственное поведение США при Байдене

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не злорадствовать по поводу политических потрясений в США и выразила надежду, что при новой администрации Вашингтон будет вести более ответственную внешнюю политику.

"Я хочу сказать, что не нужно никакого злорадства, неточных выводов и комментариев, потому что США остаются влиятельным и мощным государством в мире", - заявила она журналистам.

Сейчас, продолжила спикер, все ждут, как поведет себя новая администрация избранного президента Джо Байдена. "Хочется верить, что США вернутся в правовое поле, что они будут исполнять взятые на себя обязательства по международным соглашениям, что прекратится практика вмешательства в дела суверенных государств, прекратится санкционная политика, которая разрушает мировую экономику и наносит вред многим государствам и самим США", - сказала Валентина Матвиенко. "Хочется надеяться, что это все уйдет, и начнется новая, ответственная политика США в мире", - добавила она.

Сейчас же, считает она, у Вашингтона нет никаких оснований считать себя образцом для подражания в сфере демократии и свободы слова.

По мнению Матвиенко, недавние беспорядки и штурм Капитолия стали квинтэссенцией всего того, что происходило в США в последние годы. "Это глубочайший раскол в обществе, это противостояние на расовой почве, с которым власть так и не смогла справиться, это охота на ведьм, это преследование инакомыслящих, это жесточайшая цензура, это диктат интернет-гигантов, которые просто по своему усмотрению исключают ту информацию, которая им кажется неправильной и многое, многое другое", - перечислила спикер, добавив, что все это очень серьезно изменило имидж Вашингтона в мире.

Она пожелала американскому обществу как можно скорее осмыслить случившееся и вернуться к стандартам демократии, "которые мы ценим".