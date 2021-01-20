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20.01.2021 10:42
Рубрика: Власть

Матвиенко не исключила попыток внешнего вмешательства в выборы в РФ

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала реальным вызовом возможные попытки вмешательства в российские выборы извне и призвала сенаторов противостоять подобным действиям.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Центральным политическим событием этого года станут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и муниципальные выборы в рамках Единого дня голосования, - сказала она, открывая весеннюю сессию палаты. - Они должны пройти в строгом соответствии с действующим законодательством, в честной, прозрачной, конкурентной предвыборной борьбе".

"К сожалению, мы не можем исключать попыток вмешательства внешних сил в избирательный процесс. Это реальный вызов сегодняшнего дня, которому мы обязаны противостоять", - считает она.

Любые провокации должны пресекаться на корню, заявила спикер.

"Я уверена, что комиссия по защите государственного суверенитета будет регулярно анализировать ситуацию вокруг выборов и докладывать палате обо всех фактах, направленных на дестабилизацию политической ситуации", - добавила она.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва намечены на сентябрь 2021 года.

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