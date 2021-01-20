Матвиенко призвала сенаторов отслеживать ход вакцинации от COVID-19 в регионах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила коллег внимательно отслеживать ход прививочной кампании в регионах и оперативно реагировать на любые проблемы.

"В соответствии с поручением главы государства, в субъектах Федерации началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нашими российскими вакцинами", - напомнила она, открывая весеннюю сессию палаты.

"Вакцинирование - это практически единственный способ как можно быстрее освободиться от ограничений, которые на протяжении многих месяцев буквально сковывали и экономику, и жизнь людей", - считает глава Совфеда.

Она попросила сенаторов "самым внимательным образом отслеживать ситуацию с вакцинацией в регионах - где есть сбои, сколько развернуто пунктов по вакцинации, вести разъяснительную работу среди населения". "Это крайне необходимо сделать, не затягивая", - подчеркнула спикер.

Валентина Матвиенко высоко оценила работу российских властей и ученых по созданию вакцины от коронавируса. "Посмотрите, во всем мире по пальцам на одной руке можно пересчитать государства, которые оказались способны своими силами разработать, протестировать и запустить масштабное производство собственной вакцины. Россия - первая среди них", - отметила председатель СФ.

"Тем самым мы вновь убедились в огромном жизненном потенциале России, прочности и дееспособности государственно-политической системы, высокой степени консолидации общества", - добавила она.