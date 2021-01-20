МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая госсекретаря

Между Пекином и Вашингтоном продолжаются дипломатические баталии. Пока в Белом доме проходила инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена, на сайте МИД КНР появилось заявление о введении персональных санкций в отношении 28 высокопоставленных американских чиновников, включая госсекретаря Майка Помпео из теперь уже бывшей администрации республиканца Трампа.

В Пекине настаивают, что граждане США, попавшие в санкционный список, "серьезно нарушали суверенитет Китая", передает ТАСС со ссылкой на дипведомство республики. Помимо Помпео в нем оказались, например, Питер Наварро, занимавший пост главы Национального совета по торговле, и помощник Трампа по вопросам нацбезопасности Роберт О"Брайен, а также уходящая постпред Соединенных Штатов при ООН Келли Крафт.

Между тем бывший спичрайтер Клинтона и замгоссекретаря США при Обаме Энтони Блинкен, который претендует на пост главы Госдепа в новой администрации Байдена, на недавних сенатских слушаниях в конгрессе назвал политику КНР "главным вызовом для американского народа" и пообещал разговаривать с Пекином "с позиции силы".