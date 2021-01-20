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20.01.2021 20:12
Рубрика: Экономика

Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить производство бензина

Текст: Сергей Тихонов

Минэнерго России отправило в адрес нефтяных компаний рекомендации по наращиванию объема запасов автомобильного бензина до уровня 1,8 млн тонн к маю 2021 года за счет увеличения загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
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Это сделано, для сохранения стабильной ситуации с топливообеспечением субъектов РФ в период ремонтов технологического оборудования на НПЗ и высокого спроса на моторное топливо в весенний период 2021 года, указано в заявлении.

Текущий уровень отгрузок автомобильного бензина на внутренний рынок в январе 2021 года ожидается на уровне 2,62 млн тонн, что на 100 тыс. ниже уровня 2020 года. Более низкие отгрузки объясняются "пока плавно восстанавливающимся спросом на моторные топлива на фоне ослабления антиковидных ограничений".

Сейчас поставки топлива на АЗС идут в стабильном режиме, полностью удовлетворяя текущий спрос, подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства. Запасы компаний по товарному бензину на 17 января 2021 года находятся на уровне 1,2 млн тонн. Ожидается их плановое наращивание при полном удовлетворении потребностей внутреннего рынка, соответствующие рекомендации Минэнерго, говорится в документе.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэнерго

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