Минприроды подготовило законопроект об опасных производствах

Устранять последствия негативного воздействия на экологию компании обяжет новый закон, проект которого внесло сегодня в правительство Минприроды, сообщает пресс-служба министерства.

В документе отражены предложения Минстроя, Минпромторга, Минэнерго, Минэкономразвития, Минфина, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росреестра, Росимущества, а его разработка проходила под личным контролем вице-премьера Виктории Абрамченко и главы Минприроды Александра Козлова.

"Предлагаемые изменения в действующее законодательство позволят предотвращать появление новых объектов накопленного экологического вреда, - прокомментировал законопроект замглавы Минприроды Мурад Керимов. - Это существенно снизит риски возникновения неблагоприятных экологических ситуаций, и вместе с мерами по ликвидации старых объектов поможет сделать нашу страну чище и экологически безопаснее".

Предложенный проект предполагает законодательное регулирование в отношении предприятий, отнесенных по степени негативного воздействия на окружающую среду к I и II категориям, на которых производят объекты I и II классов опасности, объяснили в пресс-службе ведомства. На таких предприятиях производятся или хранятся химические вещества, в том числе токсичные и высокотоксичные, черные и цветные металлы.