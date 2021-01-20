Минприроды попросили утвердить методики подсчета загрязнений воздуха

Массовые штрафы грозят промпредприятиям из-за того, что минприроды не приняло методик расчета величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Об этом в письме министру Александру Козлову сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов (копия есть у "РГ"). По его данным, из представленных на утверждение 163 методик приняты только 15.

"Большинство применяемых сегодня методик разрабатывались в период с 1985 по 2016 год, когда требований об их утверждении федеральным органом исполнительной власти не существовало, - отмечает Титов. - Сейчас при определении величин таких выбросов хозяйствующие субъекты обязаны использовать только те методики, которые включены в перечень, формируемый минприроды. Поскольку перечень до сих пор не сформирован, сложилась крайне неблагоприятная ситуация, при которой большинство отраслей остались без легитимных методик расчета выбросов".

Он напоминает о письме минприроды от 10 октября 2019 года, которым рекомендовано использовать методики, разрабатываемые НИИ "Атмосфера" еще до их включения в перечень. Многие предприятия так и поступали, однако теперь опасаются штрафных санкций от Росприроднадзора - служба направила в подразделения на местах указание привлекать предпринимателей к административной ответственности за использование нелегитимных методик расчета.

"Срок использования методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух без их включения в перечень Минприроды России продлевается до 1 июля 2021 года, - заверили в минприроды. - Соответствующие положения предусмотрены проектом постановления правительства о внесении дополнений в "ковидное" постановление N 440 от 3 апреля 2020 года, который подготовлен минэкономразвития по поручению премьер-министра и согласован Минприроды России 14 января. В ближайшее время ожидается подписание документа". Вопрос стоит на личном контроле главы ведомства Александра Козлова, добавили в пресс-службе минприроды. Специальная рабочая группа, куда войдут представители Российского союза промышленников и предпринимателей, за время действия отсрочки доработает документы, и проблема будет решена.

В минприроды делают оговорку - "ковидные послабления" не распространяются на 12 городов, включенных в список лидеров по загрязнению воздуха. В Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите действуют более строгие требования к выбросам.

Использовать методики, не вошедшие в перечень, разрешат до 1 июля

"Сейчас в перечень методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух включены сведения о 21 методике, - уточнили в минприроды. - Он был расширен 15 декабря, в него включили методики, обеспечивающие определение показателей выбросов от предприятий таких отраслей, как энергетика, нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия, радиоэлектроника, цветная металлургия, сельское хозяйство и строительство". При этом 19 из 21 методики расчета были предложены Росприроднадзором, сообщили в министерстве. Там считают, что бизнес не успел среагировать на изменения в законодательстве, введенные в 2016 году.