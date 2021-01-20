Мишустин разрешил проводить собрания собственников жилья на "Госуслугах"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил собрания собственников жилья в электронном виде на базе портала государственных и муниципальных услуг.

С помощью сервиса жильцов будут автоматически информировать о проведении собраний, в нем можно будет размещать принятые собственниками решения и сведения о голосовании, хранить итоговые протоколы в электронном формате.

Все возможности станут доступны в мобильном приложении "Госуслуги.Дом", которое должно появиться в I квартале 2021 года. Новые функции реализуют благодаря синхронизации портала с Единым государственным реестром недвижимости и государственной информационной системой ЖКХ.