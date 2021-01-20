Мощный взрыв газа в столице Испании унес три жизни

Как минимум три человека погибли, один пропал без вести в результате мощного взрыва, прогремевшего в центре Мадрида. ЧП произошло около трех часов дня на улице Толедо в жилом доме при ремонте газового котла. Взрыв превратил четыре из шести этажей здания в груду щебня, выбил стекла в соседних домах. Повреждения получили церковь, школа, отель и дом престарелых. "Это настоящее чудо, что взрыв не привел к намного большему числу жертв, чем мы сейчас знаем. Там школа, дом престарелых, напротив находится отель, который значительно пострадал. Тяжело говорить, когда есть погибшие, но эта трагедия могла иметь гораздо-гораздо больший масштаб", - заявил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

Как оказалось, разрушенный дом использовали в качестве резиденции священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. Один из священнослужителей стал жертвой взрыва, среди погибших также числится пожилая женщина, проходившая мимо здания в момент ЧП, и прихожанин, помогавший во время ремонта того самого котла. А вот рабочий, выполнявший ремонт, на момент подписания номера числился пропавшим без вести.

Пострадали не менее восьми человек, один из них поступил в больницу в тяжелом состоянии. Остальные отделались в основном порезами от разбитых стекол. К счастью, в расположенном поблизости учебном заведении практически не было детей, после снежной бури "Филомена" занятия проходят в удаленном режиме. Полиция и пожарные эвакуировали обитателей дома престарелых. Сначала людей расположили в ближайших барах и кафе (именно там поначалу их искали обеспокоенные родственники), а затем перевезли в другой социальный центр.

Один из священнослужителей стал жертвой взрыва

"Весь дом загрохотал. Я в страхе спустился на улицу. Все соседи ушли. Это было похоже на разорвавшуюся бомбу", - рассказал местным журналистам Эдуардо, живущий неподалеку. "Казалось, что у нас началась война", - поделилась Сайоа, находившаяся со своим сыном в школе. Однако паники удалось избежать благодаря пожарным, часть которых расположена буквально в сотне метров от места происшествия.