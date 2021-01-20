Мощный взрыв газа в столице Испании унес три жизни

Как оказалось, разрушенный дом использовали в качестве резиденции священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. Один из священнослужителей стал жертвой взрыва, среди погибших также числится пожилая женщина, проходившая мимо здания в момент ЧП, и прихожанин, помогавший во время ремонта того самого котла. А вот рабочий, выполнявший ремонт, на момент подписания номера числился пропавшим без вести.
Пострадали не менее восьми человек, один из них поступил в больницу в тяжелом состоянии. Остальные отделались в основном порезами от разбитых стекол. К счастью, в расположенном поблизости учебном заведении практически не было детей, после снежной бури "Филомена" занятия проходят в удаленном режиме. Полиция и пожарные эвакуировали обитателей дома престарелых. Сначала людей расположили в ближайших барах и кафе (именно там поначалу их искали обеспокоенные родственники), а затем перевезли в другой социальный центр.
"Весь дом загрохотал. Я в страхе спустился на улицу. Все соседи ушли. Это было похоже на разорвавшуюся бомбу", - рассказал местным журналистам Эдуардо, живущий неподалеку. "Казалось, что у нас началась война", - поделилась Сайоа, находившаяся со своим сыном в школе. Однако паники удалось избежать благодаря пожарным, часть которых расположена буквально в сотне метров от места происшествия.