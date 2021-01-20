Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида

В столице Испании в одном из зданий на улице Толедо прогремел мощный взрыв, сообщает ТАСС. По некоторым данным, речь идет о небольшом отеле, по другим - о доме престарелых.

При взрыве оказалась разрушена часть здания - пострадали несколько верхних этажей. На десятки метров вокруг улица усыпана обломками и мусором. В ближайших зданиях идет эвакуация, территория оцеплена полицией.

Пострадали, как минимум. шесть человек, один из них - в тяжелом состоянии.

Причину случившегося пока выясняет полиция. В качестве основной рассматривается версия с утечкой газа.