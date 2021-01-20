Москвичка перевела мошенникам 7,5 миллиона рублей

Жительница Москвы перевела мошенникам, которые выдали себя за сотрудников банка, 7,5 миллиона рублей, сообщает KP.Ru.

Женщине позвонили днем неизвестные и, представившись сотрудниками одного из известных банков, сообщили о готовности карты, которую она не заказывала. Далее "жертве" предложили "отменить заявку", и она продиктовала пришедший на ее номер код мошенникам, после чего с ее карты списались 150 тысяч рублей.

"Звонивший рассказал, что с моим счетом происходят странные операции, деньги пытаются украсть. Причем сотрудники из банковского офиса. Мне предложили перевести накопления на безопасный счет и отправили к банкомату", - рассказала пострадавшая.

Далее женщине предложили перевести свои денежные средства в размере трех миллионов рублей на "резервный счет", что она и сделала, отдав их таким образом аферистам. На этом мошенники не остановились и отправили "жертву" за кредитом, который якобы позволил бы раскрыть сотрудников банка, совершивших хищение средств. В результате 37-летняя москвичка получила настоящий кредит и также перевела деньги преступникам.

Женщина догадалась об обмане к вечеру, когда уже отдала злоумышленникам в общей сложности 7,5 миллиона рублей, и сразу обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.