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20.01.2021 13:08
Рубрика: Общество

Мурашко: Для создания коллективного иммунитета надо привить 68 млн россиян

Текст: Галина Мисливская
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Чтобы у россиян сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, охватить вакцинацией надо 60% взрослого населения, рассказал журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко в Совете Федерации.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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"Мы расцениваем вместе с экспертным сообществом, что цифра, требуемая для формирования коллективного иммунитета, составит 60% от взрослого населения, это 68 млн человек", - заявил министр. "Мы планируем, что данный объем может быть достигнут в этом полугодии", - добавил он.

Глава минздрава подчеркнул, что "вакцина - именно тот инструмент, который позволит нам вернуться к нормальному образу жизни". По его оценке, россияне, особенно входящие в группу риска, это понимают. "Мы видим, что востребованность вакцинации велика, особенно среди лиц старшего возраста", - констатировал Михаил Мурашко, сославшись на статистические данные.

Ранее в ходе "правительственного часа" он представил презентацию о ходе прививочной кампании, из которой следует, что в России произведено 6,5 млн двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V". В том числе - 2,1 млн доз готово к отправке в январе, еще 5,17 млн доз планируется развезти по регионам в феврале. На сегодня вакцинацию проводят 2187 медицинских организаций по всей России.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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