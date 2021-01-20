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20.01.2021 19:20
Рубрика: Экономика

Еще полгода в маске

Михаил Мурашко: Для создания коллективного иммунитета надо привить 68 млн россиян
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8362)
Чтобы у россиян сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, охватить вакцинацией надо 60% взрослого населения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В минздраве рассчитывают выйти на этот показатель в течение полугодия. В среду глава ведомства выступил на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Михаил Мурашко: Заболеваемость ковидом в РФ снижается в том числе благодаря вакцинации. Фото: council.gov.ru Михаил Мурашко: Заболеваемость ковидом в РФ снижается в том числе благодаря вакцинации. Фото: council.gov.ru
Михаил Мурашко: Заболеваемость ковидом в РФ снижается в том числе благодаря вакцинации. Фото: council.gov.ru

По всей России началась массовая прививочная кампания, ее проводят 2187 медицинских организаций, их число будет расти по мере увеличения производства вакцин.

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Сейчас "Спутник V" выпускают на шести производственных площадках, всего изготовлено "6,5 млн двухкомпонентных доз с нарастающим итогом", сказано в презентации, которую Михаил Мурашко продемонстрировал сенаторам. Более 2,1 млн доз готово к отправке в январе, еще 5,17 млн доз планируется развезти по регионам в феврале.

Для того чтобы у россиян сформировался коллективный иммунитет, необходимо привить от коронавируса 60% от взрослого населения, заявил журналистам глава минздрава. "Это 68 миллионов человек", - пояснил он. "Мы планируем, что данный объем может быть достигнут в этом полугодии", - добавил Мурашко. По его словам, востребованность вакцинации велика, особенно среди лиц старшего возраста.

Что касается обеспеченности лекарствами, то здесь власти "сложно и напряженно работали", сообщил Мурашко. "Результатом стало не просто изменение регуляторики и обеспечение рынка необходимой медицинской продукцией и преодоление кризиса средств индивидуальной защиты, но и разработка и регистрация 11 новых лекарственных препаратов, эффективных в борьбе с COVID-19", - сказал он.

На этой неделе правительство выделит дополнительно 2,7 млрд рублей на лекарства для амбулаторных больных коронавирусной инфекцией.

Министр рассказал также об условиях труда медиков и мерах их поддержки. Сейчас с ковидными больными работают порядка 600 тысяч человек, около 60 тысяч из них - студенты.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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По словам Мурашко, переобучение в связи с пандемией прошли около полутора миллионов медработников. Причем это не только те, кто непосредственно работает с больными COVID-19. В минздраве считают, что врачи любых специальностей должны иметь знания в сфере лечения коронавируса, поскольку каждый из них может столкнуться с инфекцией в процессе ежедневной работы.

Зарплаты в отрасли удалось сохранить и даже увеличить, доложил министр. "Несмотря на сильные изменения в деятельности медицинских организаций (а действительно, произошло снижение по определенным видам плановой госпитализации, сокращение объема платных услуг), в целом по стране был обеспечен рост заработной платы медицинских работников. Имели места единичные отклонения", - рассказал Мурашко.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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