Чтобы у россиян сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, охватить вакцинацией надо 60% взрослого населения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В минздраве рассчитывают выйти на этот показатель в течение полугодия. В среду глава ведомства выступил на "правительственном часе" в Совете Федерации.

По всей России началась массовая прививочная кампания, ее проводят 2187 медицинских организаций, их число будет расти по мере увеличения производства вакцин.

Сейчас "Спутник V" выпускают на шести производственных площадках, всего изготовлено "6,5 млн двухкомпонентных доз с нарастающим итогом", сказано в презентации, которую Михаил Мурашко продемонстрировал сенаторам. Более 2,1 млн доз готово к отправке в январе, еще 5,17 млн доз планируется развезти по регионам в феврале.

Для того чтобы у россиян сформировался коллективный иммунитет, необходимо привить от коронавируса 60% от взрослого населения, заявил журналистам глава минздрава. "Это 68 миллионов человек", - пояснил он. "Мы планируем, что данный объем может быть достигнут в этом полугодии", - добавил Мурашко. По его словам, востребованность вакцинации велика, особенно среди лиц старшего возраста.

Что касается обеспеченности лекарствами, то здесь власти "сложно и напряженно работали", сообщил Мурашко. "Результатом стало не просто изменение регуляторики и обеспечение рынка необходимой медицинской продукцией и преодоление кризиса средств индивидуальной защиты, но и разработка и регистрация 11 новых лекарственных препаратов, эффективных в борьбе с COVID-19", - сказал он.

На этой неделе правительство выделит дополнительно 2,7 млрд рублей на лекарства для амбулаторных больных коронавирусной инфекцией.

Министр рассказал также об условиях труда медиков и мерах их поддержки. Сейчас с ковидными больными работают порядка 600 тысяч человек, около 60 тысяч из них - студенты.

По словам Мурашко, переобучение в связи с пандемией прошли около полутора миллионов медработников. Причем это не только те, кто непосредственно работает с больными COVID-19. В минздраве считают, что врачи любых специальностей должны иметь знания в сфере лечения коронавируса, поскольку каждый из них может столкнуться с инфекцией в процессе ежедневной работы.

Зарплаты в отрасли удалось сохранить и даже увеличить, доложил министр. "Несмотря на сильные изменения в деятельности медицинских организаций (а действительно, произошло снижение по определенным видам плановой госпитализации, сокращение объема платных услуг), в целом по стране был обеспечен рост заработной платы медицинских работников. Имели места единичные отклонения", - рассказал Мурашко.