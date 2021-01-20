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20.01.2021 11:37
Рубрика: Общество

На Байконуре продолжаются контрольные испытания модуля "Наука"

Текст: Наталия Ячменникова
Запуск модуля "Наука" ракетой-носителем "Протон-М" к российскому сегменту Международной космической станции запланирован на 2021 год. Как сообщили в "Роскосмосе", специалисты госкорпорации завершили 80% запланированных проверок.
Модуль "Наука". Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Модуль "Наука". Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Модуль "Наука". Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Проведены испытания системы телевизионной связи и антенно-фидерного устройства телевизионной системы, в том числе ТВ-цепей и кодеров, ТВ-связи через универсальные рабочие места экипажа. Проверены основной и резервный комплекты системы обеспечения температурного режима модуля, составные части комплекса двигательных установок "Науки", система управления движением и навигацией модуля. Вместе с этим проведены испытания системы наддува и подачи топлива в баки высокого и низкого давления горючего и окислителя, и датчиков давления систем наддува и подачи топлива.

Фото: REUTERS
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Лабораторный модуль "Наука" - научно-исследовательский модуль российского сегмента МКС, разработанный в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. Создан на конструктивно-технологической базе функционально-грузового блока "Заря" с использованием опыта проектирования транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций "Салют" и модулей дооснащения орбитального комплекса "Мир". Он будет размещен на надирном порту служебного модуля "Звезда" и предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

После ввода в эксплуатацию нового модуля российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС.

Напомним: многофункциональный лабораторный модуль - 17-й модуль для МКС. И он должен стать одним из самых больших на станции. МЛМ очень ждут и космонавты, и ученые: с его появлением научные исследования на МКС должны выйти на принципиально новый уровень. Ранее научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый сообщил СМИ, что институт рассчитывает после запуска "Науки" поставить для него два научных прибора. Первый прибор - "Ковергенция" - комплекс для исследования климатических изменений на Земле. Второй - бортовой детектор нейтронов - для изучения нейтронного потока от Земли, который возникает при взаимодействии космических лучей с атмосферой.

Кроме того, это еще одно стыковочное место для "Союзов" и "Прогрессов". Это еще одна каюта для экипажа, дополнительный туалет и т.д.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Сроки запуска модуля переносились неоднократно. Так, пуск назначался на 2017 год, но был перенесен на 2018-й. Как тогда сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат". Потом говорили о старте "Науки" в 2019-м году, потом фигурировал конец 2020-го. Топливная система модуля "Наука", из-за проблем с которой его отправка к МКС откладывалась несколько лет подряд, успешно прошла испытания.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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