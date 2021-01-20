На МКС отказала российская система получения кислорода

На МКС вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ". Это следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА, сообщает РИА Новости.

Система, находящаяся в российском модуле "Звезда", многократно выходила из строя в октябре и декабре прошлого года. В частности, по данным "Интерфакса", система отключалась 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 и 12 декабря. В "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа.

Как говорят специалисты, отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков доложил в подмосковный ЦУП, что на российском сегменте МКС отключилась одна из двух систем кондиционирования воздуха (СКВ-2)​​​.

"Отключение системы кондиционирования является особенностью ее работы и рассмотрено в эксплуатационной документации. Ее включение планируется в ближайшее время с учетом проведения работ экипажем на борту. Экипажу и станции ничего не угрожает", - сообщили в "Роскосмосе. Как пояснили специалисты, в российском модуле "Звезда" находятся две системы кондиционирования воздуха - СКВ-1 и СКВ-2. Они дублируют друг друга.