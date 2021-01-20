На МКС отключился кондиционер

Российский космонавт Сергей Рыжиков доложил в подмосковный ЦУП, что на российском сегменте МКС отключилась одна из двух систем кондиционирования воздуха (СКВ-2) ​​​.

"Отключение системы кондиционирования является особенностью ее работы и рассмотрено в эксплуатационной документации. Ее включение планируется в ближайшее время с учетом проведения работ экипажем на борту. Экипажу и станции ничего не угрожает", - сообщили РИА Новости в "Роскосмосе. Как пояснили специалисты, в российском модуле "Звезда" находятся две системы кондиционирования воздуха - СКВ-1 и СКВ-2. Они дублируют друг друга.

Между тем, в последние месяцы на станции неоднократно выходила из строя система получения кислорода "Электрон-ВМ". В частности, система отключалась 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 и 12 декабря, сообщает "Интерфакс". В "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа. Со своей стороны, исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев отверг утверждения об увеличении числа поломок на станции и заявил, что модули МКС способны проработать существенно дольше своего гарантийного срока.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.