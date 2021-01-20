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20.01.2021 08:31
Рубрика: Общество

Назван побочный эффект жевательной резинки

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жевательная резинка может стать рассадником микроорганизмов, а ее частое употребление способно вызвать диарею. Таким мнением с агентством "Москва" поделился профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

Фото: depositphotos.com
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Заменить зубную щетку или нить жвачка не способна, отмечает ученый. Более того, при определенных условиях, например, при долгом жевании, резинка сама может стать рассадником микроорганизмов. "Получается, что человек, по сути, пережевывает собственные микробы", - комментирует Алексей Буеверов.

Кроме того, жевательные движения провоцируют выделение желудочного сока и слюны. При этом пища в желудок не поступает. У пациентов с рефлюксной болезнью это может вызвать неприятные ощущения.

"У многих видов жвачки в составе есть ксилит - заменитель сахара. Он обладает послабляющим действием на пищеварительный тракт", - добавляет Алексей Буеверов. Поэтому при частом употреблении такой резинки возникает риск диареи.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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