Назван простой способ похудеть без диет

Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании предложили соблюдать 12 правил, которые помогут сбросить лишний вес без изнурительных диет.

В частности, рекомендуется начинать утро с десятиминутной прогулки, а в течение дня выполнять несложные упражнения, на которые не нужно специально выделять время. Например, можно приседать во время чистки зубов или рекламы по телевизору, растягиваться, пока заварится чай.

Также специалисты порекомендовали ограничить употребление алкоголя, не пить кофе после полудня, заменить фруктовый сок на воду и чай, а сладости на 70-процентный темный шоколад, избегать перекусов.

Также правила предполагают неторопливый прием пищи и тщательное пережевывание, подготовку списка продуктов перед походом в супермаркет, чтобы избежать спонтанных трат на еду. Кроме того, рекомендуется каждую неделю пробовать какие-то новые для себя овощи.

Плюс длительные прогулки - хотя бы два раза в неделю - и поиск альтернативных способов получения положительных эмоций (кроме еды), передает РИА Новости со ссылкой на The Sun.