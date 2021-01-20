Названа оптимальная диета при перепадах температур

В период перепада температур, который сейчас наблюдается в столичном регионе, необходимо исключить из рациона тяжелую пищу. А предпочтение стоит отдать травяному чаю и морсу, рассказал агентству "Москва" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

К тяжелой пище, в частности, относят копчености и соленья, а также алкоголь и жареную еду. В то же время, помимо морсов и травяного чая, свою диету стоит разнообразить овощами и фруктами, которые богаты микроэлементами и витаминами. Также Андрей Тяжельников призвал снизить физические нагрузки и отказаться от дальних перелетов и переездов за рулем.

"Нужно хорошо высыпаться, больше бывать на свежем воздухе. Необходимо также измерять утром и вечером свое артериальное давление. Если вы принимаете постоянные препараты, прописанные врачом, то не пропускайте прием", - добавил эксперт.

Отметим, что в столичном регионе как раз начинается перед температуры: после недели морозов за минус 20 столбики термометров пошли вверх и скоро могут достичь нуля.