Не стало Бориса Пастухова, дипломата и государственного деятеля

На 88-м году жизни не стало Бориса Николаевича Пастухова. Он был первым секретарем ЦК ВЛКСМ и послом в Дании и Афганистане, Председателем Госкомиздата СССР и председателем Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками, потом заместителем Примакова в Торгово-промышленной палате России.

Будто кто-то торопится собрать трагическую дань в эти пандемические времена: чуть более месяца назад не стало и легендарного Тяжельникова, который был в знаменитой комсомольской когорте первых. Историю второй половины ХХ века делали эти люди. Нашу с вами историю. Имели заработанное право Отечество, как и отчество, писать с большой буквы.

Письмо, которое публикует "Российская газета", было написано неделю назад, но адресат уже не успел прочитать его из-за тяжелой болезни. Нам показалось, что смыслы важны не только для двоих.

Уважаемый, дорогой Борис Николаевич!

Очень обрадован и тронут той высокой оценкой, которую Вы дали моим скромным усилиям в своем интервью по теме СНГ. Для меня тем важнее Ваши слова, что именно Вы стояли у истоков Содружества, знаете его, как никто другой. Именно благодаря Вам постсоветская интеграция создана, живет и кое-где даже побеждает.

Вы, как "человек интеграции", всегда остаетесь для меня примером того, как мудро, терпеливо и доброжелательно следует относится к партнерам, сколь сведущим и вооруженным аргументами надо быть, чтобы они прислушивались. Ваша безусловная честность с собеседниками, забота о взаимном интересе - пример для меня на самых сложных переговорах.

Многие вспоминают Комсомол добрыми словами. А мне особенно дорог Комсомолец - лидер, рыцарь, Первый секретарь, с которым я и сегодня готов идти хоть в молодежное движение, хоть в любой интеграционный проект. Это Вы, мой товарищ, наставник, единомышленник.

Не поддавайтесь годам, берегите себя, будьте здоровы! Борис Николаевич, Вы - человек на все времена, а в сегодняшние времена тем более важно услышать Ваше слово, почувствовать поддержку.

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Николаевич Пастухов во время регистрации делегатов XIX съезда ВЛКСМ в Георгиевском зале Кремля. 1982 год. Фото: ТАСС

Мои чувства и мысли с Вами всегда.

Государственный секретарь Григорий Рапота