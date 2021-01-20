Нефтегазовую отрасль в России защитят от санкций

В России появится орган сертификации оборудования для нефтегазовой отрасли на базе Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Это позволит снизить риски применения санкций к отечественным проектам в отрасли и добывающим компаниям, а также снизить затраты производителей оборудования.

Президент России Владимир Путин 16 января поручил крупнейшим компаниям в отрасли до 1 мая 2021 года рассмотреть варианты сотрудничества с ИНТИ. "Рекомендовать компаниям "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК", "Сургутнефтегаз", "РуссНефть", "Зарубежнефть" и "ТАИФ" и "ИНК" рассмотреть вопрос о вхождении в состав учредителей автономной некоммерческой организации "ИНТИ" или о подписании с этой организацией (для получения статуса наблюдателя) меморандума о сотрудничестве в целях развития стандартизации в нефтегазовом комплексе", - сказано в поручении. Уже сейчас соучредителями ИНТИ являются "Газпром нефть", "СИБУР Холдинг" и "Татнефть". Также в декабре прошлого года совет директоров "Газпрома" формально одобрил участие компании в этом институте.

Российская сертификация станет альтернативой стандартизации и оценке соответствия Американского института нефти (API) и Французского института нефти (IFP), пояснил директор практики стратегического и операционного консалтинга КПМГ в России и СНГ Максим Малков. Компании нефтегазовой отрасли, присоединившиеся к "ИНТИ", смогут пройти сертификацию, подтверждающую, что система управления качеством данного производителя отвечает необходимым требованиям. Это позволит преодолеть лицензионные барьеры на внутреннем и мировых рынках. Члены "ИНТИ" смогут поставлять продукцию в компании и проекты, находящиеся под санкциями США и Евросоюза, без угрозы отзыва монограмм качества, считает эксперт.

Последнее происходило и уже не раз. "Стандарты американского института API широко используются во всем мире для сертификации оборудования - качество, безопасность, экологичность и прочее, - говорит директор практики "Госрегулирование ТЭК" VYGON Consulting Дарья Козлова. - Более того в 25 странах они даже частично интегрированы в законодательство". Она подчеркнула, что это создает риски для российских производителей оборудования, которым необходимо получать американское подтверждение соответствия нормам. Например, в случае поставок на проекты под санкциями API может просто отозвать сертификат.

Санкции распространяются на оборудование для российских проектов по добычи сланцевой нефти, например, Баженовской свиты, извлекаемые запасы с которой могут составлять до 360 млрд баррелей. Также под санкциями находится оборудование для освоения месторождений на арктическом шельфе, что уже помешало довести до конца несколько крупных отечественных морских нефтегазовых проектов. Запреты касаются многих инновационных технологий для разведки и добычи, а также программного обеспечения для них.

Сейчас под ограничениями находится около 1,5% добычи в стране, уточнила Козлова. По ее мнению, имеются значительные риски в случае расширения периметра санкций. Поэтому правильно России иметь собственные стандарты и свой институт сертификации для защиты производителей.

Полтора процента это не так уж и много, но в них не входят так и не запущенные проекты, а также не учитывается задержка освоения многих месторождений трудноизвлекаемых нефти и газа из-за отсутствия доступа к необходимому оборудованию. Программа импортозамещения во многом исправила ситуацию, но доступность отечественного оборудования также зависит от сертификации.

"Единый центр стандартизации и оценки соответствия также поможет упростить процедуры закупки российского оборудования, - говорит Козлова. - Сейчас для участия в тендерах крупных нефтегазовых компаний поставщикам оборудования необходимо проходить сертификацию непосредственно у них. Единый сертификат, признанный отраслью, позволит упростить этот механизм, что в конечном итоге снизит затраты для поставщиков и ускорит процедуру закупок. Но российские стандарты должны быть гармонизированы с международными и текущей отечественной практикой, иначе, механизм станет неэффективным", - подчеркнула эксперт.