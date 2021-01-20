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20.01.2021 21:57
Рубрика: Спорт

"Нижний" чуть посередине

Клуб с берегов Волги с большим трудом вышел в следующий круг Лиги чемпионов ФИБА
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8362)
Пока успешно выступающий в нашей Единой лиге "Нижний Новгород" с большим трудом вышел в стадию топ-16 Лиги чемпионов, проводимой под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА).
Александр Ганькевич (No 5) и его партнеры по БК "Нижний Новгород" теперь ждут жеребьевки Топ-16 Лиги чемпионов. Фото: championsleague.basketball Александр Ганькевич (No 5) и его партнеры по БК "Нижний Новгород" теперь ждут жеребьевки Топ-16 Лиги чемпионов. Фото: championsleague.basketball
Александр Ганькевич (No 5) и его партнеры по БК "Нижний Новгород" теперь ждут жеребьевки Топ-16 Лиги чемпионов. Фото: championsleague.basketball

Сразу заметим, что Лига чемпионов - название обманчивое. Большинство победителей национальных первенств своих стран выступают в Евролиге или в следующем по значимости на континенте Еврокубке. Турнир ФИБА пока лишь претендует на статус второго по рангу клубного соревнования Старого Света.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Волжане подошли к заключительному туру первого группового этапа наравне с венгерской командой "Фалко" (Сомбатхей). Встреча на берегах Волги была прямым стыком за вторую позицию в квартете "D" и дальнейшее продолжение борьбы за трофей. Подопечные сербского специалиста Зорана Лукича по итогам первой половины встречи лидировали с разницей в девять очков (38:29), но после большого перерыва хозяева неожиданно провалились и позволили неприметному оппоненту выйти вперед (48:49). Все благополучно решилось в заключительной десятиминутке, когда сразу точными трехочковыми бросками отличились игрок сборной России Евгений Бабурин, американский легионер Люк Петрасек и Артем Комолов. Гости сопротивлялись до последнего, но все же итоговый результат важного матча - 73:68 в пользу "Нижнего".

- Хочу поздравить Артема Комолова с очень хорошей игрой, - сказал наставник БК "НН" Зоран Лукич. - Благодаря ему, набравшему 21 очко, мы вышли в топ-16. В остальном мне нечему радоваться, команда выглядит усталой. Причина нервной концовки как раз в накопленной усталости. У "Фалко" было больше оснований идти дальше в финальную часть - они усилились, подписали двух новых игроков. С таким подходом они заслужили идти дальше.

Новый раунд турнира стартует в первых числах марта. Будут образованы четыре квартета, там пройдут матчи в два круга за попадание в "Финал восьми". Нижегородцы перед грядущей жеребьевкой (2 февраля) находятся в числе несеяных участников.

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